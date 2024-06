La relación amorosa entre una leyenda de la NFL de 72 años y una porrista de 23 que revoluciona a los Estados Unidos: “Más que amigos”

Bill Belichick tiene tres hijos y se había separado de su última relación en 2022

Bill Belichick es una auténtica leyenda de la NFL porque su nombre está inmortalizado como el entrenador más ganador de la historia desde la creación del Super Bowl con 6 conquistas (2001, 2003, 2004, 2014, 2016, 2018) de la mano de los New England Patriots. Su reciente marcha después de 24 temporadas al frente del equipo lo había sacado del foco permanente de los flashes a sus 72 abriles hasta que en los últimos días volvió a reaparecer, pero no en los portales de la materia, sino en los del corazón por un incipiente romance con una mujer 49 años más joven.

“Está saliendo con la ex animadora competitiva Jordon Hudson, de 23 años”, reveló el medio especializado en las noticias sobre celebridades, TMZ Sports. La información estuvo acompañada de una imagen que mostró el primer encuentro entre ellos, cuando coincidieron en un vuelo durante febrero de 2021 que los trasladaba desde Boston a Florida. Se los vio con un semblante alegre a bordo, él lucía un buzo con la estampa de la universidad Rutgers y ella una remera blanca.

El diálogo comenzó en medio del viaje ante las preguntas de Belichick sobre una serie de trabajos universitarios de la estudiante. Las fuentes apuntadas aseguran que los dos se pusieron a hablar sobre el libro Lógica Deductiva, de Warren Goldfarb, durante varios minutos y, luego de la conversación, la mujer se llevó el autógrafo del afamado coach en la portada interior. “Jordon, ¡Gracias por darme un curso de lógica! Buen viaje!”, escribió en un breve texto seguido de su firma y las ediciones de cada Super Bowl ganados con los Patriots: 36, 38, 39, 49, 51 y 53.

La foto publicada por TMZ

Se mantuvieron “amistosos” durante el traslado, se intercambiaron información de contacto y la separación del entrenador con su novia, Linda Holliday, fue el paso clave para el comienzo de un vínculo amoroso con Hudson: “Se convirtieron en algo más que amigos”. En septiembre de 2023, la web de espectáculos, Page Six, detalló que esa “ruptura prolongada” se extendió con “idas y venidas” durante casi un año. El diario español Marca precisó que se trata de una señora de 61 años, con quien nunca se casó.

Una de las ex compañeras de Jordon como porrista contó cómo lo conoció al hombre. La separación mencionada, que al parecer tuvo lugar durante la temporada de 2022, permitió el inicio del lazo con Jordon Hudson. De hecho, el mismo medio manifestó que lo “apoyó silenciosamente en sus juegos en el Gillette Stadium” entre 2022 y 2023, cuando aún dirigía a los Patriots.

A pesar de que las dos personas intentaron mantenerlo en secreto, la publicación alega que se los ha visto juntos en Croacia. También en la ceremonia de incorporación del histórico Tom Brady al Salón de la Fama de los New England Patriots el miércoles 12 de junio pasado y Belichick fue visto animándola en una competición de porristas en marzo de este año.

Los representantes del ex esposo de Debbie Clark fueron consultados por esta situación, aunque TMZ no recibió respuestas hasta el momento de la publicación. Ese matrimonio duró casi 30 años (1977 a 2006) y tuvieron tres hijos (Amanda, Stephen y Brian). Mientras tanto, Jordon se negó a comentar sobre el asunto durante una comunicación con ella. Tampoco se han expresado sobre este romance de manera pública.

Ganó 6 Super Bowl con los New England Patriots (Crédito: David Butler II-USA TODAY Sports)

En las redes sociales de Hudson no hay indicios de esta unión. Es seguida por más de 11.000 usuarios y se define como filósofa, empresaria, una glamorosa niña exploradora y observadora de aves. Fue campeona con el club de animadoras de la Universidad Estatal de Bridgewater en el Campeonato Universitario de Porristas y Danza de la Asociación Nacional de Porristas (NCA, por sus siglas en inglés) que se celebró en 2021 de manera virtual en Florida.

Vale destacar, el dueño de los New England Patriots, Robert Kraft, ha calificado a Bill Belichick como el mejor entrenador en jefe de todos los tiempos, según precisó ESPN, aunque por el momento se mantiene sin trabajo, luego de haber estado en la carpeta de los Atlanta Falcons, quienes se inclinaron por Raheem Morris. En su paso por más de dos décadas en el club de Boston, tuvo el honor de dirigir a Tom Brady hasta la partida del quarterback a Tampa Bay. Fue parte de los seis títulos con el entrenador, y también ganó el Super Bowl 2021 con su nueva camiseta.

En la ceremonia de inducción al Salón de la Fama de los Pats, uno de los mejores jugadores de la historia se rindió a los pies de su ex conductor: “Al entrenador Belichick, gracias por su incansable compromiso para desarrollarme y empujarme a ser lo mejor posible. No fui yo. No fuiste tú. Fuimos nosotros. Nuestro arduo trabajo, nuestro amor por el juego y la forma en que trabajamos unos para otros. De eso se trataba. Déjame dejar esto muy claro. No hay ningún entrenador en el mundo para el que preferiría jugar que Bill Belichick”.

LAS FOTOS DE JORDON HUDSON

Jordon Hudson se define como filósofa, empresaria y observadora de aves

Jordon Hudson no quiso hablar del tema cuando fue consultada por el medio que dio a conocer la noticia

Se conocieron con Bill Belichick en 2021