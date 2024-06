Los detalles nunca revelados de la convivencia entre Riquelme y Palermo en Boca: “Si saludaba primero a uno, el otro se enojaba”

Carlos Dibos habla de la relación entre Riquelme y Palermo

Carlos Dibos compartió vestuario de Boca Juniors con Juan Román Riquelme y Martín Palermo en el segundo semestre de 2009, cuando Alfio Basile tuvo su último paso como entrenador del club de la Ribera. El histórico preparador físico contó detalles de lo que fue la convivencia con los dos referentes. Pese a que tenía buena relación con ambos, era evidente que había chispazos por cuestiones de orígenes y de ego.

“Entrabas al entrenamiento a la mañana, te cruzabas primero con uno, le dabas un abrazo y cuando ibas a abrazar al otro, te decía ‘ah, primero lo abrazaste a él y no a mí’. Entonces en un momento tenías que balancear todo eso. A lo último dije salgo último, que salgan todos y que me avisen cuando estén todos”, contó Dibos en diálogo con Super Deportivo Radio de Villa Trinidad.

Pero además, el PF detalló: “Lo que pasa es que tenían diferentes criterios y pensamientos. El ego siempre tiene que ver. ‘Yo quiero ser más que vos’. Esto lo podés manejar o hablar, pero te trae consecuencias”. Boca no anduvo bien en aquel Torneo Apertura 2009 y terminó undécimo en la tabla de un campeonato que vio campeón al Banfield de Julio César Falcioni, que se consagró sobre el final cuando peleaba mano a mano con el Newell’s de Roberto Sensini.

Basile, que había reemplazado a Carlos Ischia a mediados de año, se marchó en diciembre para darle paso al Chueco Abel Alves, quien tras unos meses sería sustituido porn el Bichi Claudio Borghi ya en 2010.

El Profe Dibos junto al Coco Basile en Boca Juniors (Fotobaires)

Sobre aquel día a día, Dibos recordó otras vivencias y describió a cada uno de los ídolos: “Román era un tipo más de barrio, de salir de abajo, de la mierda. Por ahí Martín es un tipo que venía de una familia normal y todas esas cosas marcaban la diferencia. Me acuerdo que mi señora me decía ‘a Román no lo quiere nadie, pero a vos te llama por teléfono todos los días’. Y Martín fue un gran amigo mío”.

Por su parte, no olvidó una breve charla que Riquelme le dio a los otros integrantes del equipo en el túnel antes de salir a disputar un encuentro definitorio (no recordó cuál): “Era un partido importante y en la salida Román venía adelante y sus compañeros atrás. Se dio vuelta y les dijo ‘Muchachos, el que está cagado me da la pelota a mí’. Cuando lo escuché, dije ya está, qué fenómeno”.

También hubo un párrafo aparte para lo que fue el debut de Ángel Di María en la selección argentina, ya que Basile y Dibos se dieron el lujo de promoverlo de la Sub 20 luego de la conquista en el Mundial de Canadá 2007. “Fue un pibe bárbaro, callado, muy respetuoso. Lo que le decía el Coco, lo hacía”, repasó el profe. Más tarde, tras su salida del conjunto nacional en plena eliminatoria camino a la Copa del Mundo de Sudáfrica 2010, el Fideo se asentaría de la mano de Diego Maradona como DT.