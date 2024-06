El preocupante video de Tyson Fury en un bar que encendió las alarmas: “Espero que no regrese a lugares oscuros”

Sacaron a Tyson Fury de un bar ebrio

El ex campeón mundial británico de boxeo, Tyson Fury, ha vuelto a acaparar titulares en la prensa europea, pero esta vez no por su desempeño en el cuadrilátero como lo fue recientemente tras su pelea contra el ucraniano Oleksandr Usyk, sino por un incidente ocurrido en un bar de Lancashire, Gran Bretaña. Según informes, Fury fue sacado del bar Nowhere en Morecambe por dos miembros del personal de seguridad después de haberse excedido en el consumo de alcohol.

En las imágenes del incidente, que rápidamente se propagaron por las redes sociales, se pudo ver al legendario boxeador tambaleándose dentro del establecimiento mientras era escoltado hacia la salida por los empleados de seguridad. Una vez en la calle, se lo pudo observar arrodillado antes de golpearse la cabeza contra un poste de luz.

Fury, de 35 años y con un patrimonio neto estimado que rondaría los 320 millones de dólares gracias a su exitosa carrera en el boxeo, había celebrando con amigos y fanáticos en el lugar. Según detalló el periódico The Sun, el bar ofrece bebidas a 3 dólares hasta las 11 p.m., lo que probablemente haya contribuido al ambiente festivo.

Una fuente cercana al boxeador reveló al portal en cuestión que Fury no había consumido alcohol durante más de un año, pero que esa noche se excedió. “Bebió un par de más y tampoco se sentía muy bien”, añadió dicha persona en forma anónima, dando cuenta del repentino cambio de comportamiento del deportista.

Tyson Fury no pudo con el ucraniano Usyk en su última presentación (AP)

El incidente no pasó desapercibido en las redes sociales, donde algunos fanáticos del boxeo bromearon sobre el estado en el que se encontraba Fury. Muchos hicieron referencia a su reciente derrota ante el ucraniano de 37 años y sugirieron que aún estaba afectado por el resultado tras perder todos sus títulos en la unificación. “La botella hizo lo que Usyk no pudo hacer”, bromeó un usuario, mientras que otro comentó: “Imagínense cuánto alcohol se necesita para derribar a este hombre”.

Sin embargo, hubo también quienes expresaron preocupación por el bienestar de Fury, recordando las luchas personales que el boxeador ha enfrentado en el pasado contra los excesos. “Pobre chico, espero que no regrese a los lugares oscuros”, lamentó un usuario, refiriéndose a las dificultades que Fury ha superado en su vida. “Realmente espero que encuentre algo de paz y salga de ese lugar oscuro nuevamente”, “¡Espero que se le quite el dolor sin lastimarse a sí mismo ni a los demás! ¡Le deseo todo lo mejor y espero que se recupere y siga adelante!” y “Necesita volver a estar sobrio lo antes posible”, fueron otros mensajes para el Rey Gitano.

Cabe recordar que Fury logró salir de una profunda depresión, la cual se adueñó de su cuerpo tras vencer a Vladimir Klitschko el 28 de noviembre del 2015, fecha en la que se convirtió en el nuevo campeón mundial de peso pesado en tres organizaciones WBA, IBF y WBO. Tras ese combate el púgil de 30 años reveló que estuvo a pocos segundos de suicidarse. El alcohol, la droga y las malas juntas lo llevaron a pasar por uno de sus peores momentos. En 2016, incluso, fue despojado de sus cinturones y su licencia de boxeo por consumo de cocaína.

Por el momento, ni Fury ni su equipo han hecho declaraciones públicas sobre el incidente, pero este nuevo episodio seguramente alimentará el debate sobre la vida fuera del ring del controvertido campeón británico.