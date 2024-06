Sorpresa: el Wrexham de Ryan Reynolds le hizo una “oferta irrechazable” a una ex figura del Real Madrid para que vuelva del retiro

Con Reynolds al comando, el club lleva dos ascensos consecutivos (Reuters/Ed Sykes)

Desde que los actores Ryan Reynolds (Deadpool) y Rob McElhenney (It’s Always Sunny in Philadelphia) tomaron el mando del club en febrero de 2021, con una inversión de 2.5 millones de dólares, el Wrexham ha visto una notable transformación. El equipo de fútbol de Gales, consolidó su segundo ascenso consecutivo, llegando a la League One, correspondiente a la Tercera División en Inglaterra; es decir, sólo dos pasos por detrás de la Premier.

Con este salto de nivel, en la próxima temporada se medirá con tradicionales elencos como el Reading, Charlton, Bristol Rovers, Wigan o Blackpool, entre otros. Todo, con la pantalla y la popularidad que le imprimió la serie documental “Bienvenidos al Wrexham”, que cuenta las historias detrás del equipo de la localidad, la revolución que generaron sus famosos dueños, y el crecimiento del club, que no para de sumar adeptos.

No obstante, los artistas y directivos de fútbol pujan por llevar a otro nivel esta aventura deportiva/reality, a la que Reynolds ha llegado a calificar como “viaje infernal” o “veneno legal”. ¿Cómo? Apostando a contratar a una estrella mundial, con pasado en el Real Madrid, que se encuentra retirada: ni más ni menos que Gareth Bale, de 34 años. Para ello, le hicieron una oferta que la prensa europea calificó de “irrechazable”.

El galés colgó los botines después del Mundial 2022 en Qatar, donde representó a su país. “Hice la invitación el año pasado y simplemente le diré a Gareth que la oferta todavía está sobre la mesa. Le dejaremos jugar al golf cuando quiera. Mientras venga a entrenar... ya luego pensaremos en cómo incorporarlo al equipo”, sorprendió McElhenney, copropietario del equipo, en diálogo con The Athletic.

Bale, con la casaca del Merengue, club que supo pagar 101 millones de euros por su ficha (REUTERS/Hannah McKay/File Photo)

“No voy a pasar cuatro horas tratando de convencerte de que dejes el retiro para una última temporada mágica, pero parece que la conversación ahora es diferente”, amplió, casi hablándole directamente al foco de su propuesta. “Si vienes a entrenar una o dos veces por semana, podemos encontrar la manera de que puedas pasar 10 minutos en la cancha”, remató.

La referencia al golf no es azarosa: se trata de la otra pasión del extremo que explotó como lateral en el Tottenham, club en el que convirtió 71 goles en dos etapas. Incluso, representó el eje de varias polémicas: por ejemplo, en 2020, cuando no viajó a enfrentar con la Casa Blanca a enfrentarse con el Manchester City por la Champions y, en su lugar, prefirió probarse en los hoyos de un campo de Madrid.

Es más: en la actualidad ya se presentó como golfista profesional. Pero siendo aún joven, ¿se animará a un “Last Dance” en el conjunto más mediático de su país? Su currículum impacta y describe el imán que resultaría un regreso del retiro en una vitrina como el Wrexham. Surgido del Southampton, se transformó en uno de los refuerzos más caros de la historia del Real Madrid (101 millones de euros en 2013), institución con la que obtuvo 19 títulos, incluyendo cinco Champions League. Admás disputó dos Eurocopas, la citada Copa del Mundo de 2022, y terminó su recorrido en Los Ángeles FC, de la MLS.

En plena sesión de golf, su otra pasión. Incluso ya jugó profesionalmente (REUTERS/Carl Recine)