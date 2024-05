La grave sanción que podría caerle al brasileño Lucas Paquetá tras quedar envuelto en un escándalo de apuestas en la Premier League

Lucas Paquetá, complicado en Inglaterra (Reuters/Paul Childs)

Luego del final de temporada de Premier League, con la consagración del Manchester City por cuarto año consecutivo, la liga británica sufrió un cimbronazo por el escándalo en el que quedó envuelta una de sus figuras. Se trata de Lucas Paquetá, brasileño del West Ham, quien desde el año pasado fue llamado a declarar tras una denuncia por actitudes irregulares en cuatro partidos de la temporada anterior con la camiseta de los Martillos.

La Asociación Inglesa de Fútbol (FA) acusó al ex Flamengo, Milan y Olympique de Lyon de haber cometido infracciones reglamentarias en los partidos de la Premier League del club contra el Leicester City el 12 de noviembre de 2022; Aston Villa el 12 de marzo de 2023; Leeds United el 21 de mayo de 2023; y AFC Bournemouth el 12 de agosto de 2023.

Ahora Paquetá quedó expuesto a una suspensión de hasta 10 años, según precisó el periódico local Daily Mail, que precisó algunos antecedentes con futbolistas apuntados por la FA.

El precedente de Bradley Wood, defensor del Lincoln City que “influyó en el mercado de apuestas del fútbol” al recibir dos tarjetas amarillas durante la FA Cup 2016/2017, le costó seis años de sanción en 2018. Pero el caso más reciente es el de Kynan Isaac (Stratford Town), excluido de las competiciones inglesas por una década después de haber sido amonestado deliberadamente en una eliminatoria de FA Cup en noviembre de 2021 (la sanción rige desde octubre de 2022).

Kynan Isaac y Bradley Wood, suspendidos por 10 y 6 años -respectivamente-, luego de ser hallados culpables en casos de apuestas deportivas

La FA declaró culpable a Isaac luego de encontrar pruebas de connivencia con amigos para sacar provecho de apuestas en línea en base a su comportamiento dentro del campo. Como Stratford juega en la séptima categoría del fútbol inglés, regularmente no figura en los sitios de apuestas, pero al tratarse de un encuentro de FA Cup sí fue incluido en esa ocasión.

El delantero de 31 años se excusó diciendo que él siempre “juega al límite” y no le importa que el juego se ponga caliente. Sin embargo, además de ser suspendido por diez años, lo que lo lleva a la puerta del retiro profesional, recibió una sanción de 18 meses por realizar 347 apuestas en partidos durante un período de cinco años mientras jugaba en varios clubes. Y la FA lo penó con 12 meses más por no cooperar plenamente con la investigación más allá de declararse inocente. No jugará al menos hasta 2034.

En el caso de Wood, las casas de apuestas notaron que se registraron ganancias de hasta 10 mil libras esterlinas (casi 13 mil dólares) por jugadas atípicas que expusieron al defensor amonestado en dos encuentros distintos. Los individuos que habían realizado esas operaciones eran conocidos del futbolista, que negó los cargos pero igualmente fue declarado culpable y multado con 3.725 libras esterlinas (casi 5 mil dólares).

Después de hacerse público el comunicado de la FA contra Paquetá, el brasileño hizo un descargo en las redes sociales: “Estoy muy sorprendido y molesto al ver que la FA ha decidido imputarme. Durante nueve meses he cooperado y en cada paso de la investigación y he proporcionado toda la información que he podido. Niego los cargos en su totalidad y lucharé con todo aliento para limpuiar mi nombre. Debido al proceso en curso, no haré más comentarios”.

Si bien los casos de Isaac y Wood no tomaron tanta trascendencia en su momento debido a que eran jugadores del ascenso, la FA sí se puso firme en el último tiempo con dos futbolistas mucho más reconocidos en Inglaterra: la estrella del Brentford Ivan Toney (8 meses sin jugar y una multa económica de más de 60 mil dólares) y el italiano Sandro Tonali (Newcastle), quienacusado de infringir 50 puntos del reglamento de la federación no juega partidos oficiales desde octubre de 2023.