El show de Lenny Kravitz en la previa de la final de la Champions League entre Borussia Dortmund y Real Madrid

Lenny Kravitz abrió la final de la Champions con un espectacular show

La final de la Champions League, uno de los eventos más esperados del año, contó con todo el calor y calor que los fanáticos y protagonistas aportaron. Pero también con condimentos extra como la aparición del cantante norteamericano Lenny Kravitz, elegido para protagonizar el show previo al encuentro. Justo después de que los futbolistas realizaran la entrada en calor en el campo de juego del estadio Wembley, el compositor desplegó su repertorio para mitigar las ansias de los hinchas.

Estar presente en el duelo decisivo entre Borussia Dortmund y Real Madrid fue un sueño hecho realidad para Kravitz, que inició su gira con este espectáculo deportivo (y su show musical) visto por aproximadamente 450 millones de personas de 200 países. El reconocido artista norteamericano de 60 años cantó algunos de sus populares éxitos como “Fly Away” o “Are You Gonna Go My Way”, además de su reciente lanzamiento “Human”.

El escenario que se montó en el centro del campo (Foto: Reuters/Sarah Meyssonnier)

Para Kravitz, tanto la música como el deporte son “vehículos que unen a las personas”, por lo que aceptó participar en esta previa al partido. “El fútbol es enorme y está lleno de energía. Es un evento masivo, con cientos de millones de espectadores, y estoy listo para eso”, manifestó a THR, al mismo tiempo que había prometido interpretar clásicos y algo nuevo en su presentación.

“Cuando estoy en el estudio, lo hago todo yo mismo, toco todos los instrumentos, escribo, produzco. Es mi visión. Y cuando hago una película, no se trata de mí en absoluto. Se trata de un personaje, de la visión de un director. Así que me gusta estar en esa posición y luego colaborar con tanta gente. Es un agradable alivio”, explicó Kravitz.

El popular artista cantó tres temas (Foto: Reuters/Dylan Martinez)

En cuanto a sus expectativas para Blue Electric Light, el músico había expresado su deseo de transmitir “vida, humanidad, el espíritu de Dios, amor, diversión, romance, un poco de todo. Todas las cosas que hacen que la vida sea dulce”. Además de su carrera musical, Kravitz tiene la intención de retomar su faceta actoral, incluyendo un proyecto cinematográfico propio que tiene en mente. “Amo hacerlo cuando tengo la oportunidad y el tiempo. Estoy trabajando en un par de cosas”, reveló, sin dar mayores detalles.

La aparición de Kravitz en este trascendental duelo volvió a sacar a la luz su show del 2005 donde lució una guitarra con los colores de Boca Juniors de Argentina: “El abuelo del muchacho que me dio esa guitarra creo que fue uno de los que construyó el estadio. Así que me dieron ese instrumento para tocar en los bises”, aunque en la entrevista aclaró que “no sabía” que era de Xeneize. “Fui varias veces, tuve experiencias realmente muy lindas. Toqué dos noches seguidas en la cancha de Boca. Compartiendo con gente, saliendo en una ciudad hermosa. Fue increíble”, repasó sobre aquellas presentaciones.

El show se realizó minutos antes del pitazo inicial (Foto: Reuters/Dylan Martinez)