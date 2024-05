Lenny Kravitz contó el lado B de su icónica foto con la guitarra con los colores de Boca Juniors: su reacción al saber dónde está guardada

El reconocido artista recordó la ocasión sucedida hace 19 años en la Bombonera

En marzo de 2005, Lenny Kravitz hizo vibrar a la Bombonera con dos recitales producidos en el estadio de Boca Juniors ante más de 30.000 personas en cada una de las presentaciones. El momento más destacado de estos shows llegó cuando tocó el tema “Are you gonna go my way” con una guitarra Fender Stratocaster que estaba pintada con los colores del Xeneize, en una imagen que dio la vuelta al mundo.

En aquella oportunidad, la iniciativa acompañada de las palabras “viva Boca” enardecieron a los fanáticos del reconocido artista musical que habían copado el Estadio Alberto J. Armando para escuchar sus mejores éxitos. El instrumento fue creado por un argentino que residía en los Estados Unidos, quien lo pintó con una base azul, le sumó estrellas de color oro y el escudo del club. Ese recuerdo fue devuelto al presente porque Kravitz contó el detrás de escena de esa situación.

En charla con el programa Generación F, de ESPN, el cantante fue consutado por esa postal que marcó su estancia en la Argentina: “El abuelo del muchacho que me dio esa guitarra creo que fue uno de los que construyó el estadio. Así que me dieron ese instrumento para tocar en los bises”. Acto seguido, mostró su sorpresa cuando la periodista le contó que ese objeto estaba en el museo del Xeneize: “¿Sí? No lo sabía, no lo sabía”.

En ese sentido, Lenny Kravitz se mostró deseoso de regresar al país: “Fui varias veces, tuve esperiencias realmente muy lindas. Toqué dos noches seguidas en la cancha de Boca. Compartiendo con gente, saliendo en una ciudad hermosa. Fue increíble”. A continuación, les mandó un mensaje a sus seguidores en este lado del continente: “¡Yo los espero a ellos, voy a estar por ahí ni bien pueda!”. ¿Volverá a la Bombonera?

La imagen de Lenny Kravitz con la guitarra ploteada con los colores de Boca Juniors

Además, se llevó de regalo una prenda muy especial porque la reportera, Sofía Martínez, le extendió una camiseta de la selección argentina como obsequio. “Muchas gracias, me encanta”, atinó a comentar Kravitz.

La personalidad nacida en los Estados Unidos está en Londres porque será uno de los invitados estrella al espectáculo de la final de la UEFA Champions League, instancia en la que se medirán Real Madrid y Borussia Dortmund en el Estadio Wembley. “Es muy emocionante. Es muy estimulante estar acá justo antes de que arranque mi gira”, manifestó el ganador de cuatro premios Grammy al mejor solista de rock masculino entre 1999 y 2002.

Lenny Kravitz añadió cuál es su relación con el fútbol, en la previa a ser parte de un show que, en los últimos años, ha tenido a Black Eyed Peas, Dua Lipa y Camilla Cabello: “No, no jugaba. En los Estados Unidos no se jugaba mucho en aquellos tiempos, pero en las primeras veces que vine a Europa me empecé a meter y realmente lo disfruto mucho”. También hubo lugar para hacer bromas sobre sus aptitudes con la pelota: “Por suerte, yo no tengo que jugar”.