El impactante cambio físico de un ex futbolista de Racing que brilló en un torneo de crossfit en Polonia

Lucas Aveldaño, de futbolista profesional a competir en Hyrox

Lucas Aveldaño, aquel central que jugó en Atlético Rafaela, Racing y Belgrano de Córdoba, volvió a aparecer en el mapa a principios de 2023, cuando en las redes sociales se mostró junto al entrenador campeón del mundo, Lionel Scaloni, en la puerta de uno de los tres restaurantes que abrió en Mallora. El Pelado, que se retiró del fútbol profesional el año pasado, ahora se relanzó como deportista: compite en Hyrox, un entrenamiento que combina el crossfit y el running. Ahora exhibió lo que fue su performance en un torneo en Gdansk, Polonia.

“Ya pasaron unos días... se masticó la bronca y a seguir. Dicen que de los errores se aprende. No siempre... como en el primer Hyrox que hice en Madrid, ahora me volvió a pasar. Hice 1 vuelta de más en el primer Kilómetro y fue lo que me jugó en contra para el resultado final, los que conocen la modalidad me sabrán entender... en este caso la primera carrera era de 800 metros (2 vueltas) el resto del la 2do al 8vo km era de 1.030 metros (compensaban ahí). Pero bueno... NO ME VOLVERÁ A OCURRIR”, explicó Aveldaño en Instagram.

En el resumen que hizo, informó que su tiempo total fue de 1 hora y 7 minutos (sin la vuelta de más hubiera bajado su marca personal a 1 hora, 5 minutos y 42 segundos, tiempo que lo hubiera clasificado al Mundial). Finalizó en la octava posición entre 112 competidores de la categoría 35-39 años y terminó 29° de 472 competidores en la tabla general.

El Hyrox consiste en una carrera de 8 kilómetros combinada con 8 ejercicios de fuerza

“Terminé muy bien, reventado pero contento de todo el rendimiento. Logré bajar el tiempo de seis ejercicios a mi anterior mejor Hyrox y en los kilómetros mantuve el ritmo que buscaba. Realmente estoy muy conforme por el resultado y desempeño, siempre hay cosas por mejorar y errores por suplir. Ahora desde julio de 2024 arrancará la nueva temporada, seguiremos preparándonos y con la ilusión de llegar a conseguir un podio”, añadió.

El rafaelino se inició en el fútbol en Atlético en 2005, para luego militar en Racing (en 2009 se salvó del descenso), dos ciclos en Belgrano de Córdoba, Nueva Chicago, Mallorca y Tenerife de España, Universidad de Chile y Deportes Iquique en Chile. Además, antes de colgar los botines se puso la camiseta del Tudelano y Andrach del ascenso español.

En una entrevista exclusiva con Infobae, este ex jugador que además es entrenador, cocinero y nutricionista, recordó su paso por el conjunto de Avellaneda y además dio detalles de su relación con Scaloni: “Después de mi tercer entrenamiento en el Mallorca, me esperó afuera y me facilitó la búsqueda de un departamento, el colegio para mis hijos y todas las comodidades que uno necesita al comienzo para la estadía. Siempre estuve muy agradecido, porque no nos conocíamos personalmente y se puso a disposición”.

Lucas Aveldaño durante su paso por Racing de Avellaneda

Las imágenes de Aveldaño en la prueba de Hyrox en Polonia

Considerada como “la carrera mundial de fitness para todos”, combina el crossfit con el running en una competición de fitness indoor, es decir, a puertas cerradas, en la que se deben realizar 8 kilómetros de carrera y 8 workouts diferentes.

¿Cómo es una prueba de Hyrox? Se intercalan 8 kilómetros de carrera distribuidos en ocho puntos en los cuales se someterán a la misma cantidad de pruebas: dos tipos de skierg (máquina que trabaja brazos, hombros, tronco e involucra a las piernas), dos tipos de trineo (empuje con pesas durante 50 metros en una alfombra de césped sintético), burpees broad jumps (recorrer 80 metros haciendo el temido combo de salto largo de pie y burpee), remo (mil metros en el remo trabajando distintas partes del cuerpo), caminata del granjero (recorrido de 200 metros con pesas rusas en cada mano), estocadas con saco de arena (recorrido cargado con pesos de 10, 20 o 30 kilos sobre los hombros) y wall balls (lanzamiento de entre 70 y 100 balones contra la pared).