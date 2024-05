Boca jugará 16avos de final de la Sudamericana: los temibles rivales que podría enfrentar, el problema inesperado y el dinero que embolsó

Boca goleó 4-0 a Nacional Potosí de Bolivia en La Bombonera en su último partido en el Grupo D de la Copa Sudamericana, pero terminó segundo en el Grupo D y no le alcanzó para clasificarse a los octavos de final. Los dirigidos por Diego Martínez deberán jugar un repechaje llamado 16avos de final con uno de los terceros en las zonas de la Copa Libertadores para seguir en el torneo internacional.

El equipo xeneize necesitaba ganar y esperar que Fortaleza perdiera ante Sportivo Trinidense de Paraguay, pero los brasileños vencieron 2-0 de local, se aseguraron el primer puesto y se metieron entre los 16 mejores del certamen. Aguardarán por alguno de los triunfadores en los 16avos de final.

· EL TEMIBLE QUE LO ESPERARÍA

Fortaleza y los otros siete líderes de los grupos de la Sudamericana aguardarán por los resultados de los playoffs que disputarán los segundos de las zonas contra los terceros de la Libertadores, en una suerte de fase de 16avos de final. Los cruces quedarán confirmados una vez que se completen las zonas de grupos de la Libertadores.

Esa instancia no será por sorteo y se armará bajo el esquema del mejor segundo de la fase de grupos de la Sudamericana contra el peor tercero de la Copa Libertadores. Y así sucesivamente. Como aún no se terminaron las fases de grupos de la Libertadores no están confirmadas las llaves de los 16avos forma definitiva.

Los equipos de la Libertadores que ya quedaron terceros son Cerro Porteño, Barcelona de Ecuador, Liga de Quito, Palestino de Chile y Rosario Central. Hoy el posible rival de Boca Juniors es Barcelona de Ecuador.

· EL PROBLEMA INESPERADO POR JUGAR EL REPECHAJE

Disputar los 16avos de final no era el objetivo de Boca Juniors, claro está. Para colmo, al hecho de jugar otra instancia más, por el momento sería ante Barcelona de Ecuador, podría sufrir bajas sensibles. Es que Equi Fernández y Cristian Medina, junto con Leandro Brey, podrían ser convocados por Javier Mascherano a los Juegos Olímpicos de París y se perderían la serie. A ellos se le sumaría Kevin Zenón, quien está en consideración del cuerpo técnico de la selección argentina.

Además, Pol Fernández acumuló su tercera amarilla ante Nacional Potosí y se perderá el primero de los duelos de 16avos de final. De esta manera, el equipo de Diego Martínez perdería a todo el mediocampo titular. Esto se ve agravado por la cantidad de lesionados con los que cuenta el plantel.

· EL DINERO POR CLASIFICAR A LA SIGUIENTE RONDA

Hasta el momento, Boca embolsó 300 mil dólares por disputar la fase de grupos de la Sudamericana, a los cuales se les sumaron USD 345 mil por sus dos encuentros ganados hasta el momento (USD 115 mil por cada uno). Además, el Xeneize recibirá 500 mil extras por jugar repechaje (e hipotéticamente octavos).

¿Cuáles son los premios del segundo semestre? Por clasificarse a cuartos de final recibiría USD 700 mil, por llegar a las semifinales USD 800 mil más y por ser campeón de la Sudamericana se adjudicará 6 millones de dólares (si pierde la final, se quedará con USD 2 millones).

Los playoffs de 16avos de final se desarrollarán en la ida, la semana del 15/07 y la vuelta, la del 22/07, con el equipo de la Sudamericana jugando como local. Los octavos serán a mediados de agosto. Los cuartos en la segunda quincena de septiembre. Las semis a fines de octubre. Y la final, a disputarse en Asunción (Paraguay), con estadio a confirmar, será el sábado 23 de noviembre.