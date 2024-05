Mbappé explicó por qué no anunció su llegada al Real Madrid y describió su salida del PSG con una sentida frase

Kylian Mbappé se consagró campeón en su último partido en PSG (REUTERS/Catherine Steenkeste)

Después de consagrarse campeón de la Ligue 1, Kylian Mbappé disfrutó un nuevo título con la camiseta del PSG. En lo que seguramente fue su último partido con la casaca tricolor, el delantero celebró con el resto de sus compañeros el trofeo de la Copa de Francia tras el triunfo ante el Olympique Lyon por 2-1 en el estadio Pierre-Mauroy, de la ciudad de Lille.

El delantero de la selección que jugará la Eurocopa disputó los 90 minutos y no marcó para su equipo, pero mostró algunos destellos de su calidad e intentó una media chilena que se fue lejos del arco rival. Más allá de eso, fue despedido por su compañeros en el campo de juego -lo tomaron entre todos y lo tiraron por el aire- y cuando llegó a la zona de vestuarios tuvo contacto con la prensa.

“Estoy muy feliz de haber podido terminar con un trofeo”, fue lo primero que dijo Mbappé tras la conquista de su título número 15 con el Paris Saint Germain. En su paso por el club, el atacante de 25 años disputó 308 partidos en los que convirtió 256 goles, una estadística fantástica para el ex punta del AS Mónaco.

En diálogo con los periodistas, una de las estrellas del fútbol mundial en la actualidad no pudo esquivar la respuesta cuando le preguntaron por su futuro en Real Madrid. “¿Por qué no dices ya que firmaste?”, le preguntaron a Mbappé en zona mixta y el francés no dudó en contestar sin tapujos: “Porque creo que, antes de nada, debía despedirme bien de mi club y acabar bien. Hoy hemos ganado un título y habrá tiempo para todo, anunciaré mi nuevo club a su debido momento. Será dentro de pocos días”, aclaró.

Acto seguido, al futbolista le preguntaron si su llegada al Merengue sería anunciada antes de sumarse al seleccionado para jugar la Euro en Alemania. ¿Cuál fue su respuesta? “No lo sé porque faltan algunos detalles, pero lo importante era acabar bien aquí”, acotó sobre su despedida del conjunto parisino.

El delantero francés celebró con el resto de sus compañeros el título en la Copa de Francia (REUTERS/Catherine Steenkeste)

Además de ser llevado en andas por el resto de los futbolistas, Kylian se saludó de manera muy afectuosa con dos personas importantes del PSG: se estrechó en un abrazo con Luis Enrique, quien fue su último entrenador en el club, y con el presidente Nasser Al-Khelaifi. Visiblemente emocionado por el adiós de la institución a la que llegó en 2018, el número 7 del equipo tricolor dejó una sentida frase sobre el significado de irse de París.

“Lo que he tenido aquí no lo voy a encontrar en ningún sitio, pero tendré otras cosas y sé que también serán fantásticas”, dijo Mbappé. Y agregó: “Espero que sigan viendo al PSG. Y a mí, es normal, espero, porque les he hecho soñar. He intentado cambiar un poco la mentalidad, darles ganas de jugar en el PSG y triunfar aquí. Siempre hemos querido inspirar a los jóvenes”

Por último, antes de despedirse de los medios, volvió a remarcar que finalmente llegó la hora de decir adiós del club que lo catapultó a la fama con una figura del fútbol en todo el mundo. “Me doy cuenta del peso de las cosas. Me doy cuenta de que realmente se acabó. Es una punzada en el corazón”, concluyó sobre su partido definitivo con el PSG en el que conquistó un nuevo campeonato en Francia.

A partir de ahora, solo quedará esperar cuando se hará oficial el anuncio de su llegada a la Casa Blanca. ¿Será después de la final de la Champions League donde el Real Madrid buscará su título 15 en Europa?