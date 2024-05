La furia de González Pirez tras la derrota de River Plate en La Paternal: “No quieren jugar al fútbol”

El enojo de Gonzalez Pirez tras la derrota de River Plate

River Plate sufrió otro cachetazo tras haber sido eliminado de la Copa Argentina en manos de Temperley: Argentinos Juniors lo venció 1-0 en La Paternal por la 3ª fecha de la Liga Profesional y, a pesar del bajo nivel del equipo, el defensor Leandro González Pirez no escondió su enojo tras el duelo con el árbitro y el estado de la cancha.

“Hacen el partido cortado, no se puede jugar mucho. En definitiva tuvieron la jugada esa del gol, fue un partido trabado, en donde ellos encontraron ese gol y no pasó más nada”, disparó en diálogo con ESPN tras el duelo.

El marcador central de 32 años mostró su fastidio también por el estado del terreno del Estadio Diego Armando Maradona: “El resultado podría haber sido un empate tranquilamente, la verdad. Son canchas difíciles, canchas chicas, donde el pasto está seco, se hace difícil jugar y los árbitros tampoco colaboran mucho para que el juego se haga fluido. Se hace todo muy cortado. Es algo que a nosotros nos perjudica un montón. Hay que seguir, no queda otra que seguir laburando. Ahora tenemos la Copa (Libertadores) el jueves para tratar de ser los mejores primeros y seguir para adelante”.

El otro foco por parte del referente del Millonario estuvo colocado en la actuación del árbitro Leandro Rey Hilfer: “Pasa que es una cancha muy chica, donde con un pelotazo te meten adentro del área. Se hace complicado. Estaba seca, estaba difícil jugar. Fijate que el segundo tiempo ellos se dedicaron también mucho a cortar el juego. El árbitro también ayudó con eso, cualquier chiquita, cualquier roce o cualquier cosa que había se cortaba. Ellos hacían un montón de tiempo, él tampoco apuraba el juego. Entonces, se hacía muy difícil. Sabemos también que pasa esto cuando salimos a jugar afuera de casa. Hay que seguir trabajando y mirar para adelante”.

El juez repartió en total 9 amarillas (6 a River y 3 a jugadores de Argentinos), aunque para González Pirez el problema estuvo en la fluidez del juego: “Lógico, caliente porque te vas con un sabor amargo donde no quieren jugar al fútbol, no se quiere jugar un partido de fútbol. Los árbitros prefieren sacarse las responsabilidades de encima, no se deja jugar un partido fluido. Después podés ganar o perder, eso va más allá, pero me parece que cuando no dejan jugar es lo que más bronca te da”.

El Millonario se volverá a entrenar este domingo (a pesar de que había pautado un día libre) con el objetivo puesto en imponerse el próximo jueves en el Estadio Mas Monumental a Deportivo Táchira de Venezuela y así terminar como el mejor primero de la fase de grupos de la Copa Libertadores. El equipo actualmente cuenta con 13 unidades, al igual que Palmeiras (líder del F) y Talleres de Córdoba (puntero del B).

Luego tendrá el cierre del primer semestre, con el duelo por la cuarta fecha del torneo local en Núñez ante Tigre el domingo 2 de junio desde las 20.30 y la visita a Deportivo Riestra el jueves 13 de junio en el atípico horario de las 15.30. A partir de allí habrá un parate de un mes porque comenzará la Copa América.