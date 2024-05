La ovación que conmovió al ex N°1 del mundo en pádel Fernando Belasteguín en su despedida de la Argentina: su último deseo

Hoy no será un día más en la exitosa carrera del mejor exponente del pádel en la historia. La derrota de Fernando Belasteguín haciendo dupla con Juan Tello por 6-3 y 6-1 ante la pareja conformada por Arturo Coello y Agustín Tapia quedó en un segundo plano porque esta presentación selló la despedida de Bela con su público en el Premier Pádel desarrollado en Mar del Plata. El ex número 1 del mundo durante 16 años deja un legado al que le pondrá su punto y aparte en el cierre de 2024.

A falta de pocos meses para su retiro del profesionalismo, Belasteguín salió al Polideportivo Islas Malvinas para vivir una auténtica celebración en la única fecha del circuito mundial disputada en el país. Al finalizar el encuentro, el oriundo de Pehuajó rompió el llanto ante el caluroso aliento de los espectadores. “Olé, olé, Bela...”, se entonó en todos los costados del reducto para rendirle pleitesía a quien llevó la bandera nacional a lo más alto.

El actual número 9 del escalafón mundial agradeció las demostraciones de afecto y segundos después ocultó sus lágrimas detrás de uno de sus brazos. La emoción de Fernando Belasteguín quedó al descubierto cuando dejó verse ante el primer plano de la transmisión oficial realizada por la plataforma Star+. A los pocos instantes, se retiró de la cancha después de la caída en los cuartos de final.

En declaraciones divulgadas por El Gráfico, contó: “Para mí es un cuento. Mi último torneo en Argentina es en Mar del Plata, en la ciudad en la que debuté de manera profesional, en febrero de 1995, cuando tenía 15 años. Tenía mucho miedo. Estuve cuatro meses, los primeros cuatro meses de mi último año como profesional, con mucho miedo. La pasé mal; venía mal con el codo, después me rompí el gemelo, tuve miedo de perderme este torneo. Cuando llegué me saqué una mochila muy pesada de encima”.

A continuación, reveló su último deseo de participar en la Copa del Mundo, que se realizará en Qatar del 28 de octubre al 2 de noviembre y en la cual Argentina es el vigente campeón en la rama masculina: “Para el Mundial quedan cuatro meses. Cuatro meses y pico. Me voy a romper el alma como lo hice desde siempre. Si no llego a ir ojalá que el cuerpo técnico por lo menos tenga dudas. Si me llevan sería impresionante. Son cuatro meses en los que me seguiré cuidando para mejorar y aprovechar el compañero que tengo al lado. Ya veremos”.

* Las palabras de Agustín Tapia

Su rival y ex compañero en épocas anteriores, Agustín Tapia (número 2 del mundo), le dejó un elogioso mensaje: “Bela es el pádel. Desde que conozco este deporte, es el mejor. ¿Qué puedo decir de él? Para mí, sigue siendo el mejor. Tuve la suerte de compartir pista con él, vivir el día a día con él. Aprendí muchísimo, no me salen las palabras. El partido de hoy parecía uno más, pero cuando entras a la cancha te das cuenta que no. Me temblaban las piernas. Se me hizo difícil. Le doy las gracias. Ahora, despídanlo como él se merece”.

Fernando Belasteguín cumplió 45 años el 19 de mayo pasado y se dio el mejor regalo posible ante su gente. Horas atrás, había expresado la importancia que tenía este certamen para despedirse de sus compatriotas en una cancha en diálogo con ESPN: “Por primera vez en mi carrera sentí miedo de no llegar a este torneo. Llevaba cuatro meses y medio encadenando lesiones y dolores”.

Además, explicó el motivo de su adiós: “El año pasado tomé la decisión de que fuera mi último año como profesional, porque me veía un año más siendo competitivo. Podría jugar un par de temporadas más solamente por plata, pero va contra mi forma de ver el deporte, que es ser competitivo”.