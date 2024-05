El Tata Martino explicó por qué no jugará Messi el partido de Inter Miami ante Vancouver Whitecaps

Inter Miami tiene bajas de peso en su viaje a Canadá (Crédito: Nathan Ray Seebeck-USA TODAY Sports)

Inter Miami afrontó una travesía de siete horas en avión para el choque de este sábado contra Vancouver Whitecaps en el Estadio BC Place. Las principales novedades en el líder de la Conferencia Este de la Major League Soccer (MLS) pasaban por conocer el armado de la formación inicial porque su rival había prendido las alarmas al afirmar que Lionel Messi, Luis Suárez y Sergio Busquets no serían de la partida, a pesar de que las Garzas no habían realizado ninguna comunicación oficial.

Los interrogantes se hicieron a un lado este viernes en la antesala al compromiso por la fecha 15 de la MLS después de las declaraciones formuladas por el entrenador, Gerardo Martino, quien confirmó la ausencia del trío en Canadá: “Ayer entrenamos y cuando terminamos nos juntamos con el cuerpo técnico, luego con los futbolistas y en ese momento determinamos que ellos no iban a estar”.

Las palabras del Tata fueron divulgadas por el corresponsal de Claro Sports, José Armando, quien se enfoca en la cobertura del Inter Miami y ya había adelantado esta noticia durante la noche del jueves. A continuación, Martino se refirió al anuncio de los Whitecaps, que buscaron evitar la desilusión de los fanáticos ante la oportunidad trunca de ver al mejor jugador de este deporte: “¿En qué otro lugar del mundo los equipos tienen que anunciar la ausencia de los futbolistas porque el negocio se deteriora?”.

“La resolución no me parece extraña porque hay otros equipos que hacen lo mismo, entendemos que Lionel Messi ha revolucionado la liga, pero nosotros tenemos que ver la salud del equipo”, añadió sobre la necesidad de evitar desgastar el físico de sus figuras. Y manifestó: “Entendemos la frustración de la gente, pero nosotros tenemos que velar por el Club y nuestros futbolistas”. Por otro lado, puntualizó por qué tampoco estará Busquets: “Es el futbolista que mas minutos tiene en la temporada y necesita un partido de descanso”.

El comunicado de Vancouver Whitecaps

El director ejecutivo de la entidad canadiense, Axel Schuster, se había referido a esta situación en un comunicado institucional: “Si bien no hemos recibido una actualización oficial sobre la disponibilidad de Lionel Messi, Luis Suárez y Sergio Busquets para este fin de semana, entendemos que no harán este viaje. Desafortunadamente, no tenemos control sobre quién juega para nuestro oponente y era importante para nosotros comunicárselo a nuestros fanáticos lo antes posible”.

Vancouver Whitecaps ofreció reconocer a los espectadores que vayan al estadio con algunas promociones y “proporcionará todos los alimentos y bebidas del estadio para este partido con un 50 por ciento de descuento. Además, los jóvenes menores de 18 años recibirán un combo de comida infantil gratuito”.

De cara al duelo de este sábado, Inter Miami perderá a sus armas ofensivas más importantes, ya que Messi y Suárez reúnen 21 de los 36 goles convertidos en la MLS. Además, la Pulga dio 9 asistencias en 10 encuentros de la liga, mientras que el Pistolero dio 5 pases gol en 14 duelos. Junto a Sergio Busquets, guardarán energías de cara a los dos próximos compromisos en Florida contra Atlanta United y St. Louis City.

Inter Miami es el líder de la Conferencia Este (EFE/EPA/CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH)

Estos serán los últimos partidos de Lionel Messi con las Garzas antes de sumarse a la selección argentina para los amistosos ante Ecuador y Guatemala, que serán preparatorios para la Copa América que se jugará del 20 de junio al 14 de julio en los Estados Unidos. Vale destacar, su club lo perderá durante todo ese tiempo, ya que la MLS no tiene un parate dispuesto por la competición que nucleará a combinados de todo el continente.

El cuadro de Miami esperará ansioso su regreso para defender la corona en la Leagues Cup alcanzada en 2023, primer título en la historia de la franquicia. En lo inmediato, el elenco Rosado debe sumar la mayor cantidad de puntos antes de perder a sus estandartes. Es el puntero de su conferencia con 31 unidades, con uno de ventaja sobre Cincinnati y 10 de diferencia con el último que tiene el puesto asegurado a los Playoffs (Columbus Crew).