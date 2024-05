¿No juega Messi? El sorprendente anuncio sobre el Inter Miami que publicó Vancouver Whitecaps, su próximo rival

Lionel Messi suma 12 goles y 11 asistencias en 13 partidos en esta temporada (Nathan Ray Seebeck-USA TODAY Sports)

Este sábado, el Inter Miami jugará de visitante ante Vancouver Whitecaps FC por la fecha 15 de la Major League Soccer (MLS), donde el equipo de Lionel Messi defenderá la punta de la Conferencia Este. Sin embargo, el mejor futbolista del planeta no estaría presente, según informó en un comunicado de prensa el propio rival de la franquicia de la Florida.

En su sitio web, el conjunto canadiense reformó que pese a no tener una comunicación del Inter Miami, consideran que Messi, Luis Suárez y Sergio Busquets no van a estar presentes en el BC Place Stadiium, que ante estas posibles bajas sensibles no contaría con el lleno esperado de 54 mil espectadores. Es por eso que el Vancouver Whitecaps FC también anunció unas medidas para motivar la presencia de la gente.

“Si bien no hemos recibido una actualización oficial sobre la disponibilidad de Lionel Messi, Luis Suárez y Sergio Busquets para este fin de semana, entendemos que no harán este viaje”, dijo Axel Schuster, director ejecutivo del Whitecaps FC. “Desafortunadamente, no tenemos control sobre quién juega para nuestro oponente y era importante para nosotros comunicárselo a nuestros fanáticos lo antes posible”, agregó.

El comunicado de Vancouver

“Siempre queremos que nuestros mejores jugadores se enfrenten a los mejores jugadores de nuestro oponente, y enfrentarse a jugadores del más alto nivel fue especialmente emocionante para nuestro equipo. Sabemos que también habrá muchos fans decepcionados”, plantearon sobre lo que implicará no contar con Messi en el campo de juego.

“Seguimos comprometidos a hacer de esta una experiencia especial para todos. Seguirá siendo un ambiente increíble y una celebración del fútbol para nuestra ciudad. Tenemos unos aficionados increíbles, tenemos un buen equipo y el partido del sábado es un partido en casa muy importante para nosotros”, agregó.

Era la posibilidad para los simpatizantes del equipo canadiense de ver en vivo y en directo al mejor jugador del planeta, que a sus casi 37 años (los cumplirá el 24 de junio), lleva a cabo una temporada con 12 goles y 11 asistencias en 13 partidos. Desde su llegada a Las Garzas en julio del año pasado suma 23 tantos y 16 pases gol en 27 encuentros. Esas métricas se suman al juego que genera Leo y su lectura para saber manejar los tiempos según lo amerite el cotejo. Además, todo lo que genera en los rivales el tener enfrente a semejante figura.

Cabe recordar que Messi se incorporará más adelante a la selección argentina de cara a los amistosos ante ante Ecuador y Guatemala, que serán preparatorios para la Copa América que se jugará del 20 de junio al 14 de julio en los Estados Unidos.

Si se confirma la ausencia de Messi, el elenco canadiense ofreció reconocer a quienes vayan al recinto con algunas promociones y “proporcionará todos los alimentos y bebidas del estadio para este partido con un 50 por ciento de descuento. Además, los jóvenes menores de 18 años recibirán un combo de comida infantil gratuito”.

El encuentro es por la fecha 15 de la MLS y el conjunto de Messi y compañía mandan en la Conferencia Este con 31 puntos (9 victorias, 4 empates y 2 derrotas) y le llevan solo una unidad de ventaja a Cincinnati. La franquicia de la Florida busca su primer título en el campeonato estadounidense y el segundo en seis años de historia después de la Leagues Cup conseguida en 2023.