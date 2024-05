Gorosito afirmó que el River de Demichelis jugó mejor que el de Gallardo y lo defendió: “Le pegan más porque es pintón, habla cuatro idiomas y tiene una familia perfecta”

Gorosito defendió a Demichelis tras la eliminación de River Plate

La temprana eliminación de River Plate en la Copa Argentina por intermedio de una derrota en los penales contra Temperley puso el foco sobre la gestión de Martín Demichelis. El entrenador se hizo cargo de un puesto difícil tras la exitosa era de Marcelo Gallardo y esta caída en el certamen local desató las críticas, inclusive poniendo el foco en detalles tales como la arenga que brindó en la previa de los lanzamientos desde el punto de penal.

Mientras el debate sobre el DT se desarrolla por estas horas, quien salió a defenderlo es un colega: Néstor Gorosito. En una entrevista con F90 por ESPN, el ex jugador y técnico del Millonario planteó que existe un prejuicio sobre Micho y hasta ensayó una férrea defensa del estilo de juego que mostró hasta el momento.

“River con diferencia es el equipo que más juega. River le gana a la gran mayoría bien, sin posibilidades”, abrió su argumentación quien hasta hace algunas semanas comandó a Tigre.

Y planteó que existe una mirada con recelo sobre el ex DT de las inferiores del Bayern Múnich: “Yo también pienso lo que decían de Demichelis: un muchacho pintón, crack, habla tres o cuatro idiomas, una familia perfecta... Todo eso hace que le peguen mucho más de lo que es. No se lo analiza sólo por el fútbol, sino como que diferentes cosas se buscan”.

Lejos de detener la defensa del ciclo que se inició a finales del 2022, Gorosito opinó que incluso el Millonario jugó mejores partidos con Demichelis que con Gallardo: “El equipo de River fue uno de los que yo mejor vi jugar cuando llegó Demichelis. Con diferencia. Me animaría a decirte que hasta mejor que en la época del Muñeco (Gallardo). Impresionante. Para mí, que no tengo la verdad, los cagaba a bailes a todos, jugaba a otro ritmo, a otra cosa, todos por adentro. Y era Demichelis también. Entonces muchas veces se le cae al entrenador, pero es de todos”.

Demichelis se enfrentó a Gorosito en un Colón-River del 2023 (Fotobaires)

Pipo se inició en los 80 como futbolista de River Plate y luego tuvo un paso por el banco de suplentes entre fines del 2008 y el cierre del 2009. “Demichelis sufre más que todo el mundo. Uno de jugador, hay momentos que estás preocupado pero te distraes. De entrenador, no dormís, no comés, no hablas. Cuando ganas es un alivio, no disfrutas porque es un alivio ganar. Y cuando perdés te queres morir. Dura hasta el otro partido. Y al otro partido te pasa otra vez lo mismo, no disfrutas. Hablo por mí, nunca podes disfrutar el triunfo, es un ratito y ya arrancas con el entrenamiento de la otra semana”, lo defendió en otro trayecto.

El ex DT aseguró que “una pelota como la de ayer te cambia la ecuación completamente” y comparó: “¡Una pelota! Que en otro deporte, como el básquet, tirás 800 tiros al aro. En el fútbol, un tiro que te tiraron te cagó la vida y todo lo que podía ser “malo, pero gana”, es “malo, perdió, quilombo”. Al mismo tiempo que aseguró: “Lo de ayer fue un accidente. No jugó bien, pero el primer tiempo tuvieron un cabezazo y después no pasaron la mitad de la cancha”.