La arenga de Demichelis a los jugadores de River antes de los penales contra Temperley: “Piensen en ustedes”

La arenga de Demichelis antes de los penales ante Temperley en la eliminación de River

Temperley dio el batacazo en la Copa Argentina. Tras el gol de Fernando Martínez de media chilena en tiempo de descuento que empató el partido, el Gasolero venció a River Plate en los penales, eliminó a uno de los candidatos y avanzó a los 16avos del torneo que entrega una plaza a la Copa Libertadores 2025 para el campeón.

La derrota es un duro golpe para el Millonario, que ya está clasificado a los octavos de final de la Copa Libertadores y tuvo un arranque perfecto en el comienzo de la Liga Profesional con dos victorias como local. En el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza, el equipo de Martín Demichelis se puso en ventaja a los 6 minutos del segundo tiempo gracias a un tiro libre perfecto de Esequiel Barco, pero no pudo liquidar el encuentro y cayó desde los 12 pasos.

Justamente, antes que comience la definición por penales, el que arengó a los futbolistas de River fue su entrenador. Micho se puso en el medio de la ronda e intentó quitarle presión al plantel en la previa de ir a ejecutar mano a mano con el arquero Juan Francisco Raro, héroe en la tanda.

“¡Con convicción?. Escuchen… Esperen, esperen... Vamos a hablar”, fue lo primero que dijo el DT millonario mientras los jugadores que quedaron en el campo de juego y los suplentes se pararon alrededor del ex defensor del club de Núñez. “Quiero ver lenguaje corporal ahora de convencimiento, ¿eh? No de preocupación. Olvídense de esa energía que está afuera, de la gente... Olvídense de todo… ¡De todo!”, remarcó hacia el final de su discurso.

La decepción de los jugadores de River tras la eliminación ante Temperley (Photo by Ramiro Gomez/Getty Images)

Y luego siguió: “Piensen en ustedes, los que van a patear, piensen en ustedes que con todo ese trabajo y sacrificio… Nos lo empataron en la última posesión…”. Eso fue lo último que tomó la transmisión de TyC Sports antes que la cámara que seguía la arenga se aleje antes que los pateadores se vayan a ubicar al centro del campo de juego y Franco Armani vaya al arco para el primer penal de la serie.

Después de la caída, el gesto del propio Demichelis y todo el plantel riverplatense marcó la decepción por la derrota temprano en la Copa Argentina. Hay que recordar que si River se clasificaba a los 16avos de final del torneo iba a enfrentar a Mitre de Santiago del Estero.

El técnico no habló como el resto de los jugadores salvo Milton Casco. El experimentado lateral millonario, que fue titular en la noche fría mendocina, aprovechó su diálogo con la prensa en la cancha para disculparse con los fanáticos de River por la eliminación. “Un sabor muy amargo, no esperábamos este resultado. Creo que Temperley se paró bien dentro de la cancha, nos cortó los circuitos de juego. No pudimos fluir como lo hicimos siempre y nos encontramos con ese gol al final que les dio la oportunidad de llegar a los penales”, expresó.

Al ser consultado sobre si habían practicado penales antes del partido, Casco confirmó que no lo hicieron. “Por ahí se ponen a patear los chicos pero no específicamente para este partido”, dijo. Acto seguido, dio detalles de la charla de Demichelis en el vestuario después de la eliminación. “Nos dio tranquilidad, nos dijo que era un golpe duro que no esperábamos, como dije recién, pero tenemos muchas cosas por delante. Esta institución no deja lamentarte así que tenemos que prepararnos para lo que viene ya”.

El fin de semana, River disputará la fecha 3 del torneo doméstico ante Argentinos Juniors en La Paternal. Después de los triunfos como local ante Central Córdoba y Belgrano, el elenco de Núñez es líder del certamen luego de las primeras dos jornadas. Luego de eso, el conjunto riverplatense recibirá a Deportivo Táchira, de Venezuela, el jueves 30 a las 21 por la última jornada de la fase de grupos de la Libertadores.