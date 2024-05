La otra lista de la selección argentina: los 9 jugadores que se quedaron en la puerta de la Copa América tras la citación de Scaloni

Scaloni tiene casi todo listo para afrontar la Copa América (Foto: Tom Weller/dpa)

Lionel Scaloni citó a 29 futbolistas para que estén disponibles de cara a los últimos dos partidos amistosos de la selección argentina previo a la Copa América que se celebrará en Estados Unidos desde el 20 de junio. El domingo 9 de junio, la Albiceleste jugará ante Ecuador en el Estadio Soldier Field de Chicago. Acto seguido, el viernes 14 su rival será Guatemala en la ciudad de Washington DC, en el FedEX Field. Con Paulo Dybala como la baja más sorpresiva, hay un total de 9 jugadores que parecen haber quedado en la puerta del certamen continental.

La Joya no será el único campeón del mundo en perderse la próxima Copa América, ya que tampoco fueron convocados otros nombres que fueron parte del título en el Mundial 2022 como Juan Foyth, Thiago Almada y Alejandro Gómez (el Papu acarrea una suspensión por doping y muy probablemente no sea más considerado en el combinado nacional). Desde la conquista en Qatar, el defensor del Villarreal apenas tuvo minutos en la goleada ante Curazao en marzo de 2023, mientras que integró el banco en el amistoso previo ante Panamá y por Eliminatorias en la altura de Bolivia. En tanto, el enganche del Atlanta United jugó un tiempo contra los panameños y un puñado de minutos frente a Indonesia (junio del año pasado). No será incluido en la lista ya que comandará futbolísticamente al equipo de Javier Mascherano en los Juegos Olímpicos de París.

Pero además de estas bajas, otros seis futbolistas también quedarían en el umbral de la citación para el nuevo objetivo de la Selección y que en el último tiempo habían tenido espacio en la consideración del DT. Ellos son Walter Benítez, Marcos Senesi, Facundo Medina, Nehuén Pérez, Facundo Buonanotte y Lucas Ocampos.

Walter Benítez (PSV Eindhoven de Países Bajos) quedaría afuera de la Copa América

El arquero campeón con el PSV Eindhoven de Países Bajos fue titular en el amistoso contra Costa Rica y muchos cuestionaron que por encima de su figura haya sido ponderado Gerónimo Rulli (Ajax), quien en la misma liga disputó apenas siete encuentros (fue titular en los últimos seis cotejos del cuadro de Ámsterdam) ya que había sido víctima de una lesión a principios de temporada. Senesi (Bournemouth) sufrió una lesión muscular que lo sacó de la última gira y no llegó a ser visto por el cuerpo técnico antes de una hipotética convocatoria (fue reemplazado en aquel momento por Nicolás Valentini).

Pérez (Udinese) es titular indiscutible en la Serie A y fue examinado en la victoria ante El Salvador, mientras que otro defensor como Medina (Lens de Francia) es uno de los habituales seguidos por Scaloni que había sumado minutos en aquel amistoso contra Indonesia el año pasado y fue al banco dos partidos por Eliminatorias (Ecuador y Bolivia). El caso de Buonanotte (Brighton) se asemeja al de Almada, ya que a pesar de haber tenido minutos en la Mayor, quedaría afectado para la cita olímpica Sub 23. Y el último caso llamativo es el de Ocampos (Sevilla), que fue llamado por el DT desde los inicios de su mandato, luego perdió consideración, volvió a ser citado tras la Copa Mundial (entró en el amistoso contra Indonesia, por Eliminatorias ante Paraguay y fue al banco ante Brasil) y ahora quedó afuera.

Nehuén Pérez, titular en Udinese de Italia, afuera de la lista (EFE/Udinese/Petrussi)

No hay que dejar de mencionar que aparte de la situación particular del capitán Lionel Messi, quien no descartó ni confirmó seguir en la selección argentina tras la disputa de la Copa América, algunos futbolistas que viajarán a Estados Unidos dirán adiós después de esta competición. Ellos son Ángel Di María y Franco Armani. En tanto, Nicolás Otamendi (36 años), Germán Pezzella (cumplirá 33 años en junio) y Marcos Acuña (cumplirá 33 en octubre) están en duda para EEUU-México-Canadá 2026. Sin ellos, se abrirá una puja por meterse en las plazas disponibles pensando en dos años más adelante.

También hay otros nombres dando vueltas que el cuerpo técnico celeste y blanco tuvo en en carpeta en la etapa pos Copa del Mundo y hasta ya han sido convocados: Juan Musso, Pablo Maffeo, Matías Soulé, Lucas Beltrán, Emiliano Buendía, Carlos Alcaraz, Lautaro Blanco, Máximo Perrone, Giovanni Simeone, Lucas Esquivel, Bruno Zapelli, Alan Velasco, Marco Pellegrino, Francisco Ortega y Facundo Farías.

Tras dar a conocer la nómina de futbolistas para estos compromisos, la Major League Soccer de los Estados Unidos difundió un video de Scaloni analizando la gira por Norteamérica: “Siempre una gira antes de una Copa América es importante, sobre todo porque ajustas los detalles antes del debut de la Copa. Los jugadores vienen de una temporada larga, donde jugaron un montón de partidos. Es el momento de unir fuerzas, juntarse. Son dos partidos que dejaría al equipo listo para competir”.

La Conmebol extendió a 26 el número de futbolistas convocables por cada seleccionado de cara a la Copa América, por lo que el entrenador tendrá que cortar a tres de este último llamado. A priori, se especula con que sean Valentín Carboni, un defensor central (si Lisandro Martínez vuelve en condiciones de su lesión podrían ser Leonardo Balerdi o Lucas Martínez Quarta) y un lateral izquierdo (si Scaloni sostiene a los más experimentados Nicolás Tagliafico y Acuña, entonces Valentín Barco sería desafectado y participaría en los Juegos Olímpicos).