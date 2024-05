Uruguay y Argentina avanzan en dirección a firmar un acuerdo de cielos abiertos

El embajador uruguayo Carlos Enciso, y el secretario de Transporte, Franco Moggeta

Tras la entrada en vigencia del DNU 70/2023 que habilitó la desregulación del mercado aéreo, Argentina y Uruguay buscan firmar un Memorando de Cielos Abiertos a fin de que cualquier aerolínea pueda volar a cualquier destino de ambos países sin restricciones de frecuencia o capacidad, fomentando la competencia.

Además, el acuerdo implica que no habrá restricciones en las tarifas de los vuelos. En este marco, el secretario de Transporte, Franco Mogetta, y el subsecretario de Transporte Aéreo, Hernán Gómez, se reunió este lunes con el embajador uruguayo, Carlos Enciso.

Luego de la reunión, Enciso afirmó que “lograr el cielo abierto entre ambos países permitirá que aerolíneas que no sean de bandera uruguaya o argentina puedan hacer escalas o traslados de pasajeros e incluso vuelos de cabotaje”.

“Al no tener una aerolínea de bandera propia, esto beneficiará al país ya que generará oportunidades de conectividad regional y permitirá poder aspirar a ser un hub en la región”, sostuvo el embajador uruguayo.

Según adelantó Enciso, el memorándum de entendimiento se firmará una vez que sea acordado por las autoridades de la dirección de aviación civil uruguaya y argentina, así como por ambos gobiernos.

“La idea es avanzar lo más rápido que se pueda para firmar el memorándum, a través de las autoridades aeronáuticas de transporte y por supuesto de las cancillerías, ya que se trata de un tema muy importante para la conectividad regional y de nuestro país”, finalizó el embajador.

Carlos Enciso, Franco Moggeta y Héctor Gómez en la reunión de este lunes

En diálogo con Infobae, el funcionario uruguayo vio como una posibilidad que el memorando se firmara el mes próximo y dijo: “Para nosotros es una buena noticia y era algo que teníamos siempre en la agenda, y hace años que no podíamos avanzar en esto que implicará una mayor conectividad aérea de compañías de escala regional o internacional. Para Uruguay también va a generar una mayor oportunidad de conectividad aérea, que siempre hace falta, y que era bastante ilógico no tenerla con el país vecino, hermano de Argentina”.

“Evidentemente después los operadores privados, las compañías, podrán en este marco avanzar en mayores frecuencias, en más puntos de conexión entre los dos países, que no es solamente Aeroparque y Aeropuerto Carrasco sino que también en los aeropuertos que tenemos en Punta del Este, por ejemplo”, precisó.

“Es el marco de arranque para una mayor presencia, que va a beneficiar el comercio, el turismo, los negocios y el intercambio familiar”, agregó.

Por otra parte, contó: “Tenemos la confirmación que el miércoles próximo se hace un vuelo inaugural de JetSmart, que no estaba operando hacia Uruguay porque no se habilitaba la operativa desde Aeroparque, cosa que ahora quedó firme. Entonces, si bien no es vinculante al memorando directamente, va en concomitante al ambiente de apertura y cooperación”.

El gobierno de Javier Milei ya viene aplicado la política de cielos abiertos y firmó memorandos de entendimiento con Chile, Ecuador y Perú. Según señalaron fuentes de Transporte, desde que se concretaron los acuerdos se han recibido consultas de empresas aéreas para operar rutas desde/hacia dichos países. A su vez, hay algunas empresas que ya operan en la Argentina que podrían considerar aumentar su flota aérea para poder abastecer estas rutas.

Ya se ha comenzado a trabajar en los procesos administrativos en estos casos y señalan que se debe avanzar en el “marco teórico y en la instrumentación de los requisitos operativos, sobre todo entre autoridades aeronáuticas de los países que firmaron los acuerdos”.

Si bien no hay un plazo de tiempo estipulado, el lanzamiento de una ruta aérea, en términos operacionales, tiene un promedio de 6 meses para comenzar a funcionar. Por lo tanto, se debería esperar que estos vuelos comiencen a funcionar entre fin de año e inicios del 2025.

En el mega DNU rubricado por el presidente Milei se derogó la Ley N° 19.030, la cual que regulaba los servicios aerocomerciales y reservaba para la aerolínea de bandera al menos el 50% de las operaciones.

Cabe destacar que en la actualidad, según datos de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), Aerolíneas Argentinas concentró el mes pasado el 26% de la cuota de los vuelos regionales y 23% de los internacionales al resto del mundo. En abril registró 1560 vuelos internacionales con una ocupación del 82%.