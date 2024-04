La caricatura dedicada al Dibu Martínez por sus “artes oscuras” en el fútbol: “Sabe lo que hace”

El campeón del mundo con la selección argentina fue el foco de un video muy original

Dibu Martínez regresó a Francia el jueves pasado, luego de lo que había sido su visita express para ser galardonado con el Balón de Oro 2023. En este caso, el itinerario no tuvo a París como destino final, sino que arribó a Lille, aunque la hostil bienvenida de los hinchas del equipo homónimo no pasó inadvertida en la definición ganada por Aston Villa en los penales para avanzar a las semifinales de la Conference League.

Sus dos penales y las reacciones posteriores con el público marcaron el pulso de la relación con el verdugo que les arrebató el Mundial en 2022 con la selección argentina. A pocos días de esa gran actuación, el portal deportivo Bleacher Report Football, más conocido como BR Football en redes sociales, se tomó con humor la gran actuación de Emiliano con una caricatura que intenta explicar cómo adquirió esas habilidades ligadas, según la sátira, a las “artes oscuras” del fútbol.

La filmación se ambienta en un castillo ubicado en medio de una selva. La figura animada del arquero ingresa a la construcción y toma entre sus manos un libro titulado The shithouse bible. Allí, hojea cada una de las hojas donde observa a un jugador quejándose con el árbitro, un guardameta atajando una pelota y un futbolista hablando con la prensa. En ese instante, se produce una brujería y el corte audiovisual muestra cómo queda poseído por esas actitudes.

Dibu es exhibido como una persona que incumple las normas dentro y fuera de la cancha. Las imágenes lo visibilizan atajando una serie de penales, bailando y ubicándose la Copa del Mundo en la entrepierna (eso mismo hizo, pero con el premio a Mejor Arquero del Mundial). Además, sumaron el momento en que les pidió silencio a los hinchas del Lille en medio de la tanda de penales después de ser abucheado durante los 90 minutos del tiempo reglamentario y los 30′ de la prórroga.

* La actuación del Dibu Martínez ante Lille

La publicación decía que “El portero de Aston Villa y Argentina sabe lo que hace” en su web y llevaba la siguiente definición en el posteo del video: “Emi Martínez is a master of sh*thousery”. La traducción al español lo transcribe como “Emi Martínez es un maestro de la mierda”, pero la palabra shithousery es un término “bastante nebuloso”, como lo aclara el periódico inglés The Guardian. El diario manifiesta que engloba prácticamente a todas las “artes oscuras” que “se emplean en un campo de fútbol”, que van desde golpes a rivales, quejas a los árbitros o pérdidas de tiempo: “La picardía es un intento de obtener ventaja por medios desleales”.

La procedencia de la expresión se remonta a la jerga escocesa de los años sesenta, según manifestó el Liverpool English Dictionary de Tony Crowley. El Concise New Partridge Dictionary of Slang cuenta con una entrada específica para “shithouse” como un “individuo extremadamente desagradable” y “cobarde”. De hecho, el matutino repasa distintos antecedentes, como cuando Miguel Layún le pisó el tobillo a Neymar en un partido para ponerlo nervioso y la pelea de Pepe con Mehdi Benatia en un partido entre Portugal y Marruecos, entre otros episodios.

A pesar de todas estas aclaraciones, Dibu Martínez ha demostrado en más de una oportunidad la importancia de sus “juegos mentales” para cambiar la historia de un partido, como así lo hizo contra Francia en Qatar. “A la hora de un uno contra uno en una semifinal o final, que es a todo o nada, trato de sacar provecho de mis recursos. Pero de ahí a que lo haga en todos los partidos, hablar a cada rival un uno contra uno... Qué voy a hablar si no tengo ni tiempo para acomodarme. La Premier League es tan rápida. Y la verdad, no me gusta hacerlo mucho. Es algo que me sale en el momento de la tensión o adrenalina”, confesó en una entrevista con DAZN.

Vale destacar, el marplatense recibió un partido de sanción tras haber llegado al límite de amarillas porque recibió una tarjeta en la ida de cuartos de final y dos en la revancha, aunque la segunda le fue mostrada en la serie de penales, razón por la cual no terminó siendo expulsado. De esta forma, se perderá el primer cruce de semis contra Olympiakos en Villa Park (jueves 2 de mayo, 16 horas). Podrá regresar para la revancha del jueves 9 de mayo en el Estadio Georgios Karaiskakis desde las 16 (hora argentina). El ganador de la llave se medirá al vencedor de Fiorentina-Brujas.