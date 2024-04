El secreto detrás de la icónica entrada en calor de Maradona al ritmo de “Live is life” que se hizo viral 35 años después

El creador del video de "Live is Life" de Maradona cuenta la historia

Las imágenes son icónicas. Diego Armando Maradona baila junto a la pelota durante la entrada en calor de un partido que el Napoli disputó ante Bayern Múnich en el estadio Olímpico de Alemania por la revancha de las semifinales de la Copa UEFA. Lo que pocos saben es que ese precalentamiento no fue transmitido en vivo por la televisión y, casi por milagro, salió a la luz. El responsable de esa obra de arte que el pasado 19 de abril cumplio 35 años es el periodista belga Frank Raes. El detrás de escena es espectacular.

“Esto fue en el estadio viejo del Bayern Múnich, el estadio Olímpico. Napoli había ganado el primer partido de local y este era el de vuelta. Una hora antes del partido empezó la entrada en calor, que no fue transmitida por televisión, pero los cámaras ya estaban trabajando y había dos pantallas grandes en ese estadio, algo que para aquel momento era bastante nuevo. Y Maradona empezó a hacer sus cosas”, fue lo que relató el propio Frank Raes en el canal de YouTube de Nacho Juliano hace un año.

El cronista de origen belga había sido designado para comentar el encuentro y grabó todo en sus retinas: “Había una banda de covers en la pista del estadio. Y estaban tocando temas de Opus. No era la banda austríaca que había tenido un par de hits en Europa. Al ritmo de esa canción, Maradona empezó a hacer su entrada en calor, pero nunca corrió. Hacía lo que le gustaba hacer. Siempre fue al ritmo de la canción porque es un genio. Los otros jugadores como Careca, Alemao, estaban corriendo”.

Raes fue contundente respecto a la actuación de Maradona en aquel empate 2-2 que clasificó a los italianos a la final: “Jugó un partido excelente, lo ganó antes de que empiece el partido. Stefan Reuter, de la selección de Alemania, no tocó una pelota”. Y luego le tocó asistir a la final entre Napoli y Stuttgart que consagró a los Azzurri: “En ese partido hizo lo mismo, pero sin música. La carrera de Opus mejoró por ese precalentamiento de Maradona. El que escribió esa canción me agradeció. Hasta fueron a Sudamérica por ese video”.

Maradona Live is life

En tanto, sobre los movimientos del argentino, recordó: “Todos estaban viéndolo. Hasta los jugadores del Bayern Múnich del otro lado de la cancha. Maradona lo sabía, era sí mismo, le gustaban las cámaras y las cámaras gustaban de Maradona. Era fantástico poder verlo”.

¿Cómo llegó ese material a sus manos? Como no había sido transmitido en vivo, Raes llegó a Bruselas al día siguiente y se comunicó con la TV alemana que había grabado el material. Lo emisora lo compró y en apenas 10 minutos hizo la edición del mismo. Para editarlo, incluyó la canción que la banda Opus había grabado en vivo en un estadio inglés. “Siempre que veo el video publicado en algún lado dura 2 minutos y 21 segundos, igual que mi edición. Nunca vi otra. En YouTube tiene millones de vistas y visitas, pero es mi edición. La hice yo mismo un par de días después para el programa Sport Weekend”.

El periodista belga reveló además que su edición fue comprada en Holanda y que su viralización fue gracias a la plataforma YouTube: “Si tuviera un centavo de euro por vista, sería millonario. Pero no pasó nada. No fue por plata”. Al mismo tiempo, contó que el material crudo probablemente no esté en manos de nadie y se haya perdido.

Frank Raes tiene devoción por Maradona: “Siempre pienso que es el más grande de todos los tiempos. Están Messi, Pelé y Cryuff, pero Maradona es especial”.