Polémica en España por el “gol fantasma” en el clásico: Barcelona se quejó del VAR y no descartó pedir que se repita el partido con el Real Madrid

La jugada que protagonizaron Lamine Yamal y el arquero Lunin durante el primer tiempo

El Real Madrid logró un agónico triunfo en el clásico frente al Barcelona por 3-2 gracias al tanto de Jude Bellingham en el tiempo de descuento y estiró la diferencia a 11 puntos en la cima de las posiciones de la liga en España. Pero más allá de la victoria del equipo de Carlo Ancelotti, la escena del partido que se jugó en el Santiago Bernabéu tuvo como protagonista a la intervención del VAR.

Cuando iban 27 minutos del primer tiempo, Lamine Yamal desvío un córner y el balón tenía destino de gol, pero el arquero de los locales Andriy Lunin alcanzó a sacar la pelota con sus dos manos para evitar el segundo tanto de los culés. Gracias a la intervención del VAR, ya que en La Liga los árbitros no tienen el reloj indicador como en la Premier League, el juez no convalidó el tanto y decretó córner para los visitantes.

Tras la derrota, Joan Laporta utilizó las cuentas oficiales del club para mostrar su queja ante la jugada que para todo Barcelona tuvo que haber sido convalidado como gol y no descartó pedir la repetición del clásico ante los Merengues. “Como presidente quiero transmitir la insatisfacción que produce que un día después de uno de los partidos más importantes del calendario mundial el mal uso de una herramienta como es el VAR nos esté marcando la agenda”, dijo en la primera parte de su editorial.

“Como sabéis, yo nunca he sido un gran defensor del VAR porque creo que, como se aplica, quita espontaneidad al fútbol. Pero de lo que sí estoy a favor es que, ya que lo tenemos, se utilice siempre para evitar errores que podrían originar tomar decisiones injustas”, agregó en relación a la jugada que tuvo como actor principal a Yamal.

A continuación, reafirmó en su crítica hacia el sistema de video arbitraje y además aclaró que pedirán un informe completo de todos los ángulos de la jugada polémica para ver los pasos a seguir que tomará la institución catalana. Entre los pedidos, podría estar que se vuelva a disputar el encuentro válido por la fecha 32 del torneo.

La queja del presidente del Barcelona tras el gol fantasma en el clásico contra Real Madrid

“Entendemos la dificultad de la labor arbitral pero precisamente por eso hay herramientas (como el VAR) que deben ayudar a tener una competición más justa y no al revés. Ayer hubo varias jugadas discutibles pero entre todas hay una que resulta primordial y que puede acarrear un cambio en el resultado final del partido. Me refiero al llamado gol fantasma del Lamine. Como club queremos tener la seguridad sobre lo que pasó y es por eso que le informo que desde el FC Barcelona requeriremos de inmediato al Comité Técnico de Árbitros y a la Federación Española de Fútbol para que nos facilite la totalidad de imágenes y audios que generó la jugada”, expresó Laporta.

“Si una vez analizada esta documentación el Club entiende que se produjo un error en la apreciación de la jugada, pondremos en marcha todas las actuaciones oportunas para revertir la situación sin descartar, evidentemente, las actuaciones judiciales que hagan falta. De confirmarse que fue un gol legal, iremos más allá y no descartamos pedir la repetición del partido, tal y como ha ocurrido en un partido de ámbito europeo por un error del VAR. Por último, quiero subrayar que a pesar de que nos centraremos en esta jugada, también estamos en desacuerdo con diversas acciones en el transcurso del partido que, pudiendo ser consultadas en el VAR, se obvió esta herramienta por parte del árbitro de manera incomprensible”, agregó en su extenso descargo publicado en las redes sociales.

“Con esta comparecencia que hago, no solo quiero recoger el malestar de los barcelonistas por la mala gestión que se hizo ayer del VAR, sino poner el acento en el que a pesar de ser una herramienta que lleva tiempo entre nosotros sigue provocando confusión y criterios contradictorios según los partidos y equipos. Como presidente del FC Barcelona también quiero destacar el poder de nuestra competición y subrayar que somos una competición exitosa y seguida por millones de seguidores por todas partes, pero no por eso podemos quedar al margen de la crítica cuando la utilización del VAR infravalora nuestra competición”, dijo el titular del club catalán, remarcado nuevamente su malestar por la mala utilización de la herramienta tecnológica según su mirada.

A partir del pedido de Laporta, habrá que ver si la RFEF lleva adelante una investigación para detectar si hubo un error o no en el análisis de la jugada durante el clásico. Más allá de la palabra del presidente, fueron varios los jugadores del plantel culé que también hablaron de la polémica acción.

“Me parece una vergüenza que no haya dinero para lo más importante”, fue lo primero que mencionó Ter Stegen, el arquero alemán. Por caso, Xavi Hernández también fue en la misma línea sobre su pensamiento: “Mi sensación hoy es de injusticia máxima. Lo ha visto todo el mundo: no ha sido justo hoy el encuentro, no puedo engañar a nadie y menos a la afición. Es una evidencia”, reflexionó el entrenador culé y apuntó a la actuación en general de la terna arbitral y el VAR más allá de la jugada que en España catalogaron como “gol fantasma”.