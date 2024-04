Messi marcó dos goles en la victoria de Inter Miami y achicó la distancia con Cristiano Ronaldo como máximo artillero de la historia

La Pulga emparejó el trámite ante Nashville

Lionel Messi volvió a lucirse en el Inter Miami y cumplió con su cuota goleadora en la victoria 3-1 ante Nashville SC por la fecha 9 de la MLS. La Pulga anotó el tanto del empate parcial a los 10 minutos del primer tiempo al capturar un rebote en el área, luego se despachó con una asistencia en un tiro de esquina para el gol de Sergio Busquets que dio vuelta el marcador y en el complemento facturó desde el punto penal para ponerle el moño al resultado en el Chase Stadium de Fort Lauderdale.

Según las cifras del sitio oficial MessiStats, Leo suma 830 goles y 366 asistencias en los 1055 partidos que disputó en su carrera dividiendo las cifras entre Barcelona (672 goles y 269 asistencias en 778 partidos), la selección argentina (106 goles y 54 asistencias en 180 partidos), PSG (32 goles y 34 asistencias en 75 partidos) e Inter Miami (19 goles y 9 asistencias en 22 partidos).

El futbolista rosarino, que cumplirá 37 años en dos meses, anotó seis goles y dio dos asistencias en lo que va de la actual MLS. El detalle es que jugó seis de los diez encuentros que disputaron las Garzas hasta acá.

En el rabillo de su ojo sigue presente la pelea con Cristiano Ronaldo por ser el máximo goleador de la historia del fútbol. El portugués de 39 años ostenta 885 gritos en 1217 juegos de su carrera, teniendo en cuenta que sus cifras en Arabia Saudita son imponentes con los 56 tantos que celebró en 60 presentaciones para el Al Nassr. A esto hay que sumarle lo hecho en Real Madrid (450), Manchester United (145), Juventus (101), Sporting de Lisboa (5) y la selección de Portugal (123).

Cristiano Ronaldo es el máximo goleador de la historia. Lo persigue Lionel Messi (REUTERS/Rula Rouhana)

¿La diferencia actual entre ambos? 55 goles.

De cara a la Copa América y la Eurocopa hay que tener en cuenta que el argentino y el portugués también disputan mano a mano el cetro de mayor artillero histórico en selecciones. Acá la distancia es de 17 goles a favor de CR7.

Por lo pronto, la grilla de partidos de ambos marca que el Inter Miami visitará al New England Revolution el próximo sábado, recibirá una semana más tarde a New York RB (4/5) y tendrá dos duelos seguidos de visitante luego contra Montreal Impact (11/5) y el clásico vs. Orlando City (15/5).

El Al-Nassr de Cristiano visitará el próximo sábado a Al Khaleej por la Premier League local y cuatro días más tarde se topará con ese mismo equipo pero por las semifinales de la Copa del Rey de campeones que tiene del otro lado como posibles finalistas a Al Ittihad que dirige Marcelo Gallardo y Al Hilal que no puede contar con Neymar por la lesión que sufrió meses atrás. Los de CR7 luego recibirán por el certamen local a Al Wheda (4/5) y visitarán a Al Akhdoud (8/5).

Lionel Messi marcó un doblete ante Nashville y le descontó dos goles a Cristiano Ronaldo (Nathan Ray Seebeck-USA TODAY Sports)

En cuanto a las actuaciones en selecciones, Messi estará al mando de Argentina a partir del jueves 20 de junio en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta: debutará contra Canadá por el Grupo A de la Copa América. Luego enfrentará a Chile (martes 25 de junio) y Perú (sábado 29 de junio).

La Portugal de Cristiano tendrá actividad por el Grupo F de la Eurocopa desde el 18 de junio ante República Checa en el Leipzig Stadium de Alemania. Su agenda continuará contra Turquía (22/6) y Georgia (26/6).