La sufrida victoria del Manchester United por penales ante Coventry City tras tres goles de ventaja: el gesto de Garnacho cuando salió

El Manchester United jugará contra su clásico rival, el City, la final de la FA Cup. Los Diablos Rojos, con Alejandro Garnacho de titular, igualaron 3-3 con el Coventry City -milita en The Championship, segunda división en Inglaterra- y luego se impuso por penales en una dramática definición (4-2). El vibrante duelo fue en Wembley y se clasificó al partido decisivo para la tradicional competición inglesa, la más antigua del mundo cuya primera edición se disputó en 1871.

El United tomó la iniciativa y fue más que su rival. Tuvo en Garnacho una de sus credenciales ya que el delantero de la selección argentina se mostró muy activo por la banda derecha. Ganó en velocidad, aunque en la primera que tuvo para convertir no llegó a conectar el disparo final dentro del área. No obstante el punta de 19 años fue muy incisivo y también le cometieron faltas.

De hecho el primer gol del United llegó con participación de Garnacho, cuando a los 23 minutos el nacido en España e hijo de argentina abrió para el lateral derecho Diogo Dalot, que mandó un centro al medio que fue conectado por Scott McTominay, quien sorprendió y llegó por el segundo palo.

La ventaja le dio tranquilidad al Manchester United que siguió controlando las acciones y mereció el segundo tanto que llegó antes del irse al descanso. A los 46 minutos llegó el tiro de esquina desde la derecha y Harry Maguire saltó dentro del área y metió un frentazo perfecto que dejó sin chances al arquero Bradley Collins. Fue el 2-0.

* El gesto de Garnacho cuando salió en el segundo tiempo

En el complemento Bruno Fernandes selló el tercero para el United y a los 58 minutos pareció que el encuentro estuvo definido. No obstante, el equipo a cargo de Erik ten Hag no puso mantener la diferencia y también hizo cambios que lo perjudicaron como la salida de Garnacho a los 65 minutos por el brasileño Anthony, que también es delantero, pero no tiene la gravitación en el juego como el futbolista de la selección argentina cuya velocidad podría haber permitido otro tanto.

El cambio no le cayó bien a Alejandro, que gesticuló de forma negativa su cabeza cuando dejó el campo de juego. Hay que recordar que en la previa del duelo por la FA Cup, Ten Hag confirmó que dialogó con el extremo argentino después que se hicieron virales unas publicaciones a las que el atacante nacido en España les puso Me Gusta en las que el DT era cuestionado.

“Alejandro es un jugador joven. Tiene que aprender mucho. Se disculpó por ello y seguimos adelante”, fue lo que se limitó a decir sobre la situación el estratega neerlandés, que sacó a Garnacho en el entretiempo del duelo pasado cuando los mancunianos caían 2-1 contra los Cerezas (el match culminó 2-2) para darle minutos al marfileño Amad Diallo.

El atacante de 19 años le dio me gusta a dos tweets de Mark Goldbridge, presentador del canal de fanáticos del Manchester United en YouTube (The United Stand) en el cual tiene más de 1.840.000 suscriptores. “Garnacho ha sido uno de nuestros mejores jugadores esta temporada. Pobre primera parte, pero sacarlo en el descanso y retenerlo como problema es una broma. A muchos les ha ido mucho peor semana tras semana y todavía están ahí fuera”, fue uno de los tuits likeados por Garna, que luego tuvo que borrar por la repercusión que generó.

Rasmus Hojlund convirtió el penal que le dio el pase a la final al United

Fue así que el elenco del ascenso le terminó igualando en los últimos 25 minutos, contando el tiempo extra. Marcaron Ellis Simms (’71), Callum OHare (’79) y Haji Wright (’95).El encuentro obligó a un alargue de 30 minutos y en el comienzo Bruno Fernandes reventó el travesaño. El trámite siguió siendo intenso, de ida y vuelta y estuvo para cualquiera. El Conventry City dispuso de dos chances para poder marcar, pero careció de puntería. En el último minuto tuvo la victoria con el tanto anulado a Victor Torp por posición adelantada del propio Wrigh.

El encuentro se dirimió por penales y Casemiro pateó de forma displicente al medio y se lo contuvo el arquero Bradley Collins. Pero el brasileño lo salvó su arquero André Onana, quien le contuvo el tiro a Callum OHare. Luego Ben Sheaf pateó desviado para el Convetry y la conversión final de Rasmus Höjlund le dio el triunfo al Manchester United por 4-2 en la tanda desde los doce pasos.

La final de la FA Cup entre los dos colosos de Manchester se disputará el sábado 25 de mayo en Wembley. El United alcanzó 12 conquistas en este torneo y el City es el vigente campeón y suma 7 consagraciones. De hecho, ambos jugaron la final en la temporada pasada y los de rojo buscarán su revancha ya que en aquella ocasión cayeron 2-1 ante los conducidos por Pep Guardiola.