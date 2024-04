El Pipi Romagnoli fue presentado como nuevo DT de San Lorenzo: la frase del Patón Bauza que utilizó para ilusionar a los hinchas

Leandro Pipi Romagnoli fue presentado este viernes como nuevo entrenador de San Lorenzo y el ídolo del club, que se encontraba trabajando como técnico de la Reserva, asumirá el cargo que deja vacante el despedido Ruben Darío Insua.

Mediante una conferencia de prensa en el Nuevo Gasómetro, el Pipi contó sus sensaciones de encarar una nueva responsabilidad y estuvo acompañado del presidente del club, Marcelo Moretti, y el encargado del fútbol profesional, Néstor Ortigoza.

“Lo veníamos charlando, me tocó agarrar el equipo la semana pasada, me tocó estar en el partido de Santiago del Estero (Copa de la Liga vs Central Córdoba) y hablamos con Marcelo (Moretti) y Néstor (Ortigoza) acerca de cómo entrenábamos e íbamos a parar al equipo. Hubo varios entrenadores que estaban dispuestos a venir y es un orgullo que me eligieron para que me pueda quedar y hacerme cargo. Me vengo preparando desde hace dos años y medio que era un poco la idea mía de hacer experiencia para el día que me toque y llegó el día. En el momento que me lo ofrecieron les dije que tenía ganas, que me sentía capacitado para estar y estoy agradecido”, comenzó Romagnoli, de 43 años.

El ex jugador que fue campeón de la Copa Libertadores en 2014 con el Ciclón, dijo que está más nervioso en este momento que cuando debutó en el club como futbolista en 1998. “Es otra clase de responsabilidad. Siempre digo que ser futbolista es lo más fácil, uno agarra el bolsito, entrena, se baña y se va. Siendo entrenador, uno se queda un poco más trabajando, planificando la semana, el partido así que yo creo que es diferente. Los jugadores son los más importantes porque son los que deciden y ejecutan. Estoy un poco más nervioso, pero creo que ya va a ir pasando”, expresó.

* La palabra de Néstor Ortigoza sobre la elección del Pipi Romagnoli

Por su parte, Ortigoza se refirió a la elección de Romagnoli para el cargo de entrenador: “Estoy muy contento con la decisión que tomamos con los dirigentes. El Pipi viene haciendo un trabajo de dos años y medio en reserva, conoce al 60 por ciento del plantel, creemos que es su momento, lo vimos muy convencido y lo estuvimos evaluando en la semana. Confiamos en él y tendremos que alinearnos y apoyarnos en él”.

San Lorenzo tendrá un compromiso clave el próximo martes 23 de abril en Uruguay frente al Liverpool por la tercera fecha del Grupo F de la Copa Libertadores. El Ciclón suma tan solo un punto y debe ganar para arrimarse a los líderes Palmeiras e Independiente del Valle, que juegan entre sí en Ecuador. “La Copa Libertadores es una competencia que siempre fue muy esquiva para San Lorenzo pero se pudo ganar una vez. Como dijo el Patón Bauza ‘hay que soñar’”, indicó el flamante entrenador azulgrana.

El cuerpo técnico que encabeza el Pipi Romagnoli estará conformado por Gonzalo Prósperi (ayudante de campo), Germán Voboril (ayudante de campo), Gabriel Ruiz (preparador físico), Gastón Rojas (preparador físico), Juan Carlos Docabo (entrenador de arqueros) y Ezequiel Scher (Analista de videos).