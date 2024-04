La sanción sin precedentes que recibió Nahuel Guzmán tras apuntar con un láser a Esteban Andrada

El Patón Guzmán usó un láser para molestar a Andrada

En un giro sin precedentes en la Liga MX, el arquero de Tigres, Nahuel Guzmán, ha recibido una de las sanciones más severas tras un incidente de indisciplina durante el clásico contra Rayados de Monterrey. La Comisión Disciplinaria de la Federación Mexicana de Fútbol (FMF) le impuso al Patón una suspensión de 11 partidos, además de una multa económica y la obligación de realizar trabajos comunitarios. Este castigo responde a la accionar del guardameta, que desde un palco, utilizó un láser para molestar a su colega de profesión y compatriota, Esteban Andrada, arquero de los Rayados.

La polémica surgió en el empate 3-3 correspondiente a la fecha 15 del Torneo Clausura. Aunque Guzmán no participó en el juego por estar recuperándose de una lesión, su conducta antideportiva quedó evidenciada al ser filmado apuntando con el láser. Las imágenes, que no tardaron en viralizarse en redes sociales, mostraron al ex guardameta de Newell’s apuntando hacia el terreno de juego, una acción que ha sido condenada tanto por aficionados como por autoridades deportivas.

Esta sanción refleja el compromiso de la federación con los principios de deportividad y Fair Play, aplicando de forma rigurosa el Reglamento de Sanciones en su artículo 18, que reprueba cualquier conducta que vaya en detrimento del espectáculo y la integridad del fútbol.

El fallo de la Comisión Disciplinaria a Nahuel Guzmán:

En su carácter autónomo, esta Comisión ha resuelto sancionar con 11 partidos de suspensión, una multa económica y horas de trabajo social al jugador Nahuel Ignacio Guzmán Palomeque del Club Tigres, por la conducta mostrada durante el partido referido que transgrede el Reglamento de Sanciones de la FMF, en sus siguientes artículos y sus respectivos incisos:

Reglamento de Sanciones de la FMF

Artículo 18 inciso b) “Contravenir los principios de la deportividad y “Fair Play”, a través de acciones y/o burlas hacia los Oficiales de Partido, los Jugadores, los empleados o Directivos de los Clubes Afiliados, las Autoridades de la FMF o al público asistente.”

Artículo 18 inciso h) “No acatar diligentemente las disposiciones de los Oficiales de Partido.”

Artículo 18 inciso i) “Incitar al público a realizar actos impropios, agresivos o vandálicos en contra de cualquier persona.

Artículo 18 inciso j) “Llevar a cabo una conducta impropia”

Artículo 71 inciso b) “Realizar conductas que vayan en detrimento del “Fair Play”, del deporte, del juego limpio y del futbol federado en general”

La respuesta de Andrada no se hizo esperar, manifestando su disgusto a través de una historia de Instagram con palabras que también le valieron una sanción económica por parte de la comisión, por transgredir el código de conducta en redes sociales, específicamente lo estipulado en el Artículo 71, que demanda respeto y prudencia en la comunicación pública.

El fallo contra Esteban Andrada:

Se sanciona económicamente, al jugador del Club de Futbol Monterrey, Esteban Maximiliano Andrada, debido a una publicación realizada en redes sociales toda vez que transgredió el artículo 71 inciso c) y el artículo 1 del Apéndice III, del Reglamento de Sanciones de la FMF:

Artículo 71

“A todos los Sujetos a este Reglamento que incurran en las faltas que se señalan a continuación, se les sancionará según corresponda en cada caso:

(...)

c) Aquel que no se dirija con respeto, prudencia, honestidad o aquel que no proporcione información clara y veraz a los medios de comunicación y/o redes sociales.

Multa de 300 a 4,000 UMAs y/o de 1 a 3 partidos de suspensión.”

Artículo 1

“El racismo y/o discriminación constituye la humillación, discriminación o ultraje en contra de otra persona, realizado públicamente, de forma que suponga un atentado contra la dignidad humana por razón de su raza, color, idioma, religión, discapacidad, preferencia u orientación sexual u origen étnico, y/o adopte de alguna otra manera una conducta racista y/o que denigre al ser humano.”

El incidente añade tensión a la rivalidad entre ambos equipos, quienes comparten una historia de enfrentamientos memorables en el fútbol mexicano. Rayados de Monterrey, quien recientemente eliminó al Inter de Miami de Lionel Messi en los cuartos de final de la Concachampions, se posiciona actualmente en el tercer lugar de la clasificación de la Liga MX con 29 puntos. Por su lado, Tigres se encuentra séptimo con 25 puntos, manteniendo vivas sus esperanzas de clasificación directa a la siguiente fase del torneo.

Vale recordar que luego de que se viralizara esta situación el Patón Guzmán pidió públicamente disculpas mediante un mensaje en las redes sociales. “Como ya lo hice en privado y en coherencia con los valores de la Institución que represento, quiero aprovechar la trascendencia de las Redes Sociales para ofrecer públicamente mis disculpas a Esteban por el hecho ocurrido anoche durante pasajes del 1er Tiempo del Clásico Regio”, escribió.