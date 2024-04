“El regreso de la pesadilla argentina”: las repercusiones en los medios de Francia tras el show de Dibu Martínez en el triunfo por penales del Aston Villa

El penal atajado por el Dibu Martínez y su baile desde la tribuna

Emiliano Martínez lo hizo de nuevo y sigue siendo una pesadilla para los franceses. Luego de aquella gran labor en la épica final del Mundial Qatar 2022, este jueves el arquero marplatense de 31 años volvió a ser la gran figura de su equipo, el Aston Villa, que eliminó de visitante al Lille y se clasificó a las semifinales de la Conference League, la tercera competición europea de clubes. Sus penales atajados, el bailecito del final y por qué no fue expulsado tras recibir la segunda amarilla, fue el foco de los principales portales internacionales.

Los Villanos ganaron 2-1 en Birmingham en la ida y perdieron por el mismo resultado en Francia. Durante todo el partido el Dibu Martínez fue abucheado. En cada intervención del marplatense se oyeron al unísono los gritos en contra del arquero de la selección argentina.

La portada de L'Equipe. El diario francés le dio la puntuación más alta al Dibu entre los dos equipos

El clima hostil creció y en la definición por penales, luego de atajar el primer tiro a Nabil Bentaleb, Martínez les hizo el gesto de silencio a los hinchas locales. Pero en el remate definitivo de la serie que le atajó a Benjamin André, el Dibu hizo el típico bailecito y el público local terminó de explotar en contra del guardameta argentino.

Uno de los diarios deportivos más importantes de Francia, L’Equipe, tituló “Martínez, el regreso de la pesadilla argentina para el LOSC (Lille Olympique Sporting Club). Héroe de la final del Mundial ante Francia en Qatar, el portero argentino disparó dos tiros a portería y eliminó al Lille”.

La cobertura de Le Parisien

El citado medio elogió la labor de Martínez, al que le puso un 8 en su calificación y fue el jugador con más alta puntuación de todo el encuentro, según el portal que suele ser muy exigente en sus análisis por cada puesto.

También se publicó las crítica al Dibu del presidente del Lille, Olivier Létang: “No quiero que nos dediquemos a hablar de este chico que tiene una actitud que no es la de un deportista de muy alto nivel. Porque en el deporte de alto nivel, en la victoria o en la derrota, hay que mantener la calma y la elegancia, por eso prefiero que nos centremos en nosotros mismos y saquemos todos los aspectos positivos”.

"Por qué Emi Martínez no fue expulsada a pesar de que el árbitro le mostró dos tarjetas amarillas al arquero del Aston Villa", explicó The Mirror

Por su parte, Le Parisien, tituló: “Cruel desilusión para el Lille, eliminado en los penales” y luego hizo foco en el Dibu: “El Lille creyó durante mucho tiempo que se había clasificado, pero perdió al final de una tanda de penales en la que el arquero argentino Dibu Martínez volvió a ser noticia”.

Además, todos los medios hicieron hincapié en la segunda amarilla y no expulsión de Martínez, cuya primera amonestación fue durante la primra etapa por hacer tiempo. “¿Por qué el Dibu Martínez no fue expulsado a pesar de su segunda tarjeta amarilla recibida en la tanda de penales?”, preguntó en su título RMC Sports. El otro medio francés explicó en su artículo el motivo. algo que hizo el resto de los medios. La causa fue por la última modificación llamada regla 10, que reza que “las amonestaciones y advertencias durante el encuentro no se tendrán en consideración en la tanda de penales

El diario Bild de Alemania también se hizo eco

“Caos cuando Emiliano Martínez recibe la segunda tarjeta amarilla durante la tanda de penales del Aston Villa, pero permanece para salvar un tiro vital”, publicó The Sun.

También en Inglaterra, lo propio hizo The Mirror que destacó que “Emi Martínez, fue el héroe en una dramática victoria en la tanda de penales contra el Lille en la Europa Conference League, a pocos minutos después de sobrevivir a una segunda tarjeta amarilla”.

Otro sitio británico, The Times, se sumó a los elogios al golero argentino e indicó que “Emiliano Martínez es el héroe de los penaltis mientras el Aston Villa llega a semifinales”.

Las repercusiones en AS

En tanto que en Italia La Gazzetta Dello Sport informó que “el equipo de Emery venció al Lille en los penales gracias a las atajadas de Dibu Martínez. El desafío se decide desde los 11 metros y tiene a Emiliano Martínez como protagonista. Abucheado sin descanso por la afición francesa, todavía envenenada por la final del Mundial perdida contra su Argentina. Dibu salvó los tiros de Bentaleb y André, arrastrando a los Villans a las semifinales”.

En Alemania el diario Bild escribió que “Martínez se vuelve a destacar, provocando a la afición rival tras detener el penal del ex jugador del Schalke, Nabil Bentaleb”.

La portada de La Gazzetta Dello Sport

En España, Marca publicó: “El show del Dibu en los penales: para dos, ve la (segunda) amarilla, clasifica al Villa y se pega un bailecito. El portero argentino fue el gran héroe del partido y lleva al Aston Villa de Emery a las semifinales”.

Por su lado AS, informó que “como lo imaginan o peor: la reacción del Dibu tras parar el penal decisivo ante un estadio que lo pitó todo el partido. El Aston Villa de Emery pasó a semifinales de la Conference gracias a esta pena máxima del campeón del mundo argentino en suelo francés. Se notó en todo el encuentro”.

Cabe recordar que el Dibu Martínez comenzó a hacerse odiar por los franceses en la final del Mundial Qatar 2022, en la que en la última jugada tuvo una espectacular salvada ante Randal Kuolo Mani. En los penales atajó el tiro a Kingsley Coman y luego Aurelien Tchouameni pateó desviado.

