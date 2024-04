Los memes tras la estelar actuación de Dibu Martínez en los penales ante un equipo francés: del “no se lo olvidan más” al dardo del Aston Villa

Dibu Martínez festeja tras atajar un penal de cara a los hinchas del Lille (REUTERS/Stephanie Lecocq)

Aston Villa se clasificó a las semifinales de la Conference League de Europa tras eliminar en Francia al Lille con una actuación estelar del arquero Emiliano Dibu Martínez, quien atajó dos penales en la tanda decisiva y festejó de manera particular para silenciar a los simpatizantes locales que lo hostigaron durante todo el encuentro.

El campeón del mundo con la selección argentina volvió a ser trascendental para realizar una tarea que se ha convertido en su favorita: atajar penales y ante un rival francés. Este gesto generó las reacciones en las redes sociales con los clásicos memes para celebrar otra hazaña del marplatense.

Los aficionados comenzaron a manifestarse en las redes y se refirieron al gesto de silencio que realizó el Dibu Martínez de cara a los simpatizantes del Lille, que lo recibieron con silbidos e insultos. Tampoco pasó inadvertido el baile provocador del arquero luego de atajarle el segundo penal a Benjamin André, que significó la victoria. “Los franceses no se lo van a olvidar nunca en la vida”, expresaron los usuarios de X. Otros compararon su grandeza con el escudo de la selección de Francia y también destacaron a un hincha del Lille que exhibió un cartel con una particular leyenda: “¿No te da vergüenza, Emiliano?”.

La cuenta del Aston Villa festejó a la par del arquero y lanzó una chicana a los franceses, recordando lo ocurrido el 18 de diciembre de 2022 en la final del Mundial de Qatar: “Volvió a pasar”, escribieron junto a la foto del Dibu celebrando la victoria.

* El show de Dibu Martínez ante Lille

El arquero de 31 años también hizo eco de su actuación y sus gestos en sus cuentas de redes sociales y dijo tras el partido: “Esto se siente bien. Amo a este club de fútbol y jugar una semifinal para ellos es algo increíble. Mi carrera sigue en ascenso, así que necesitamos celebrar pequeñas victorias. Hacía 42 años que no estábamos en una semifinal en competencias europeas, así que necesitamos el apoyo del público ante el Bournemouth el domingo para que nos den un empuje”.

“Me motivaron los fanáticos que me estaban tirando cosas a mis espaldas, me viven tirando cosas y me levanto. Me da más combustible para continuar. Ahora vamos por todo, esa es nuestra mentalidad y necesitamos liquidar los partidos en casa”, cerró Dibu.

El conjunto que dirige Unai Emery, que había ganado 2-1 en Inglaterra, se estaba quedando afuera en Francia, ya que Lille estaba 2-0 con los goles de Yusuf Yazici y Benjamin André. Pero al minuto 84 apareció el polaco Matthew Cash para el gol del descuento y envió el encuentro a los penales. Allí surgió Dibu Martínez con dos tapadas a Nabil Bentaleb y André para el 4-3 final de los Villanos.

* El resumen del triunfo del Aston Villa ante Lille