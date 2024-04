“¡Oh, es terrible!”: el crudo relato en francés del último penal atajado por el Dibu Martínez contra Lille

El relato en francés del penal atajado por Dibu Martínez

Emiliano Martínez volvió a hacer historia debajo de los tres palos y durante una tanda de penales. Esta vez fue con el buzo de arquero del Aston Villa, que de su mano se clasificó a las semifinales de la Conference League. ¿El rival de turno? Lille de Francia. Sí, otra vez el Dibu hizo de las suyas y amargó a los galos...

Durante la transmisión en vivo de la señal RMC, el relator y comentarista lamentaron profundamente la caída del elenco local y, sobre todas las cosas, que el verdugo volviera a ser el argentino. “Y permitir LOSC (Lille)…. para continuar su. Se terminó, se terminó…. Esperen, hay un silbato. No, no, no hay silbato. ¡Oh, es terrible! Es terrible volver a ver esa escena, ese baile de Emiliano Martínez. La ducha fría, es horrible, terrible y monumental para LOSC (Lille)”, fue la narración entrecortada que describió al último penal contenido por el marplatense.

Martínez fue abucheado desde su arribo a territorio francés y durante todo el encuentro por los aficionados del Lille, que no le perdonaron su actuación y celebraciones (entienden ellos desmedidas) por la Copa del Mundo de Qatar 2022 ante Francia. Inclusive llegó a observarse un cartel en español que rezaba “¿No te da vergüenza, Emiliano?”.

El desenvolvimiento del 1 de la Albiceleste en medio de la tanda de penales lo llevó a estar al borde de la expulsión. De hecho el árbitro eslovaco Ivan Kruzliak le sacó amarilla durante el tiempo reglamentario y volvió a amonestarlo durante la ejecución de los tiros decisivos, pero la cuestión reglamentaria (las amonestaciones se limpian antes de los remates) lo llevó a mantenerse en cancha y ser decisivo para la clasificación de los Villanos a la penúltima instancia de la Conference League.

Fue la primera tanda desde los doce pasos en competiciones europeas para el ex Arsenal después de su inolvidable actuación en el Mundial de Medio Oriente. Y como no podía ser de otra manera, ante un equipo francés, el Dibu escribió una nueva página en su trayectoria dorada. El ídolo popular le desvió los remates a Nabil Bentaleb y Benjamin André para que el Villano mantenga su figura de héroe. A pesar del fallo de Leon Bailey, los goles de Youri Tielemans, Ollie Watkins, Matthew Cash y Douglas Luiz depositaron al equipo de Birmingham en la siguiente instancia, donde espera por el Olympiakos de Grecia o el Fenerbahce de Turquía.