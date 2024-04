Lo sondeó el City, Scaloni lo llevó a la Selección y se convirtió en el defensor más ofensivo de la Premier: su club practica jugadas de ataque para él

Senesi y el entrenador Andoni Iraola, durante el empate ante Manchester United (REUTERS/Dylan Martinez)

El empate 2-2 entre el Bournemouth y el Manchester United por la fecha 33 de la Premier League dejó como corolario la pelea en las redes entre Alejandro Garnacho y el entrenador Erik Ten Hag luego de que el DT reemplazara al extremo en el entretiempo, y el hecho de que el conjunto local se asegurara la permanencia en la élite del fútbol inglés con cinco fechas por delante. Pero en el detrás de escena, con perfil bajo, un argentino se convirtió en el defensor más ofensivo de la Primera División de Inglaterra.

Es que Marcos Senesi, marcador central, de 26 años, regaló las dos asistencias para el dueño de casa, que significaron el 1-0 y el 2-1 parcial. Así, es el zaguero con más participaciones directas (7) en goles de su equipo en el campeonato -participó de 32 partidos-. Ya había firmado tres conquistas y acumula cuatro asistencias -lo que además lo erigió como líder en el rubro de su equipo, que cuenta con futbolistas de renombre como Justin Kluivert-. Como si fuera poco, es el defensor con más duelos ganados del torneo, con 5.8 de promedio cada 90 minutos.

En el primer tanto, se anticipó a Garnacho y punteó el balón para la corrida de Dominic Solanke, quien se hamacó para terminar de desprenderse de su marcador y sacar un remate cruzado en pos de abrir el score. Y, en el segundo, condujo desde el fondo hasta detectar la soledad del mencionado Kluivert a la derecha del área. El neerlandés penetró en la zona de definición y no perdonó.

Para el Gladiador, tal como lo bautizaron en su paso por el Feyenoord, no se trata de una novedad. Con cinco conquistas en apenas dos temporadas ya es el tercer central argentino más anotador de la Premier, detrás de Nicolás Otamendi y Julio Arca (ocho cada uno). En su carrera, que se inició en San Lorenzo, 15 veces infló la red, de las cuales ocho lo hizo en Países Bajos, donde hasta le dedicaron un documental. Todo, sin ejecutar ni tiros libres ni penales.

Apenas un año en la liga más poderos del momento le proporcionó, por ejemplo, que el Bournemouth ensaye jugadas de pelota parada que lo tienen como protagonista. El equipo dirigido por el español Andoni Iraola suele trabajar en bloqueos y cortinas para que Senesi sea uno de los que intente llegar libre al espacio.

* Las dos asistencias de Senesi y las mejores acciones del empate entre Bournemouth y el Manchester United

No es, claro, un desconocido para el fútbol argentino. Tras irrumpir desde la cantera del Ciclón, el entrerriano oriundo de Concordia pasó por selecciones juveniles y disputó el Mundial Sub 20 de Corea del Sub en 2017 (fue titular en los tres partidos que disputó el equipo y marcó un tanto en la goleada por 5-0 a Guinea). Ya asentado en Europa, resultó tentado por Roberto Mancini para jugar para el combinado de Italia.

“Fue real, tuve contacto con (Roberto) Mancini, que me contó de su proyecto; también con el cuerpo técnico de Argentina y en esa charla les manifesté mis ganas de jugar para mí país. La decisión estaba más que clara”, le dijo a Infobae en una entrevista publicada en 2022. Fue cuando resultó citado por Lionel Scaloni para la doble fecha FIFA que incluyó la Finalissima que Argentina le ganó 3-0 a Italia -el campeón de la Euro-, aunque no integró el banco de suplentes. Sí hizo su presentación con la Mayor días después, el 5 de junio, en el Estadio El Sadar de Pamplona, en el 5-0 sobre Estonia que sirvió como preparación para el Mundial de Qatar. En esa jornada un tal Lionel Messi gritó cinco veces...

En la última citación del Gringo Scaloni, de cara a la gira por Estados Unidos, Senesi volvió a aparecer, con la chance latente de dar pelea por un lugar en la nómina para la Copa América de Estados Unidos, máxime ante la racha de lesiones de un campeón del mundo como Lisandro Martínez. Pero sufrió una ruptura fibrilar en la pierna izquierda que le arrebató la oportunidad (en su lugar fue llamado Nicolás Valentini, de Boca).

No se amilanó. Se recuperó y otra vez hizo ruido desde su rendimiento para sostener la atención del cuerpo técnico de la Selección... Tanto como la tuvo del Manchester City. Es que en el último mercado de pases sonó en Inglaterra como una de las alternativas que evaluó Pep Guardiola. Y, a partir de su nivel, se espera que en el verano europeo nuevamente lo apunten las luces de instituciones más poderosas, pese al agradecimiento que le tiene al Bournemouth y la identificación que logró.

Ahora bien, ¿de dónde surgió la osadía y la vocación ofensiva siendo la defensa su prioridad? Si bien llegó a San Lorenzo con 12 años y resaltó como zaguero, en sus inicios en Salto Grande de Concordia actuaba como mediocampista central. Su búsqueda en el área rival le reportó 26 goles en las divisiones menores, antes de su salto a la élite.

Y hablando de salto... También jugó al básquet de niño, hasta que tuvo que definirse. Los tiempos cerca de la naranja, según repite en la intimidad, le añadieron capacidad para ganar de alto y timming. Condimentos que lo impulsaron a erigirse como el defensor más ofensivo de la Premier League desde un equipo de los humildes.