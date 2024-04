El técnico de Vélez habló del estado de salud de Ricardo Centurión y reveló el plan para recuperarlo: " Lo estamos ayudando”

Gustavo Quinteros da indicaciones en el banco de Vélez durante el partido con River (Foto Baires)

Vélez es uno de los ocho equipos que están en los cuartos de final de la Copa de la Liga y el sábado (21:15 en San Luis) intentará seguir avanzando frente a Godoy Cruz luego de lograr una inesperada clasificación en la última fecha al vencer a Independiente Rivadavia en Mendoza y aprovechar la igualdad del Rojo con Talleres en Avellaneda.

En medio de la búsqueda de afianzar el equipo y encontrar a los once titulares, el entrenador Gustavo Quinteros se refirió a la situación de Ricardo Centurión, futbolista que en lo que va de la temporada aún no tuvo minutos en cancha y tan solo fue convocado al partido de Copa Argentina ante Sportivo Las Parejas, el pasado 21 de febrero.

“A Centurión lo estamos ayudando, dándole todo lo que está a nuestro alcance para que pueda recuperarse y estar bien. Él está en eso, entrenando y tratando de volver a ser un jugador profesional como lo fue siempre. Así que estamos ayudándolo y ojalá que lo podamos lograr. Para mí es un objetivo como persona recuperar a Ricky y tratar de que vuelva a ser el jugador que fue. Estamos en eso”, expresó Quinteros en diálogo con el programa de radio Vélez y su Mundo (AM 670).

El atacante surgido de Racing, de 31 años, no juega un partido oficial desde el 16 de abril de 2023, cuando vistió la camiseta de Barracas Central y continúa entrenándose en Vélez a la espera de una oportunidad. Centurión estuvo cerca de volver a la nómina de concentrados en la Copa de la Liga, pero molestias físicas conspiraron contra su vuelta a las canchas.

Ricardo Centurión en la práctica de Vélez Sarsfield (@Velez)

No es la primera vez que a Quinteros le consultan por el estado del ex futbolista de Boca, San Pablo, Genoa y San Lorenzo, que venía arrastrando problemas personales. “Es un chico que se está recuperando. Nosotros le estamos dando todas las posibilidades para que entrene. Entrena normalmente, ahora sintió una molestia, una sobrecarga muscular de la exigencia del entrenamiento, lo que es normal”, informó el ex técnico de Colo Colo luego del debut de Vélez en la Copa de la Liga ante Barracas.

“Esperamos recuperarlo como persona y darle la posibilidad de que esté con el grupo, de que pueda ser uno más, y a partir de ahí, si está todo bien y los profesionales que están sobre él atendiéndolo dicen que está todo bien, lo vamos a trabajar”, continuó Quinteros. Y concluyó: “Primero hay que ayudarlo como persona para que esté bien, para que pueda reinsertarse con el grupo y entrenar con normalidad. En ese sentido estamos tratando de ayudar”.

Cabe destacar que el ex futbolista de Racing, que tiene contrato con Vélez hasta el 31 de diciembre de 2024, se presentó desde el primer día a los entrenamientos en la Villa Olímpica y pasó la revisión médica luego de haber estado ocho meses inactivo tras su breve etapa en Barracas Central y con incertidumbre acerca de su futuro en el fútbol profesional.

Luego de una sufrida Liga Profesional en 2023 en la que se salvó del descenso en la última fecha, Vélez finalizó cuarto en la Zona A de la Copa de la Liga 2024 con 25 puntos, producto de 7 victorias, 4 empates y 3 derrotas. El Fortín se medirá ante el Tomba, líder de la Zona B con 29 unidades (el equipo que más sumó en el año) y los hinchas se ilusionan con ver nuevamente en escena a Ricky Centurión.