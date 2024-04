Los cinco deportistas que la revista Time incluyó entre las 100 personas más influyentes del mundo

Los deportistas más influyentes del mundo (Gettyimages)

Acercándose a mediados del 2024, la revista estadounidense Time decidió publicar en su próxima edición (que saldrá a la luz en formato papel el 29 de abril) a los 100 personajes más influyentes del año. El medio en cuestión, consideró a varios deportistas dentro de la lista, siendo una de ellas Jenni Hermoso, la brillante futbolista española que ganó el Mundial 2023 con su país y vivió una incómoda situación con el ahora ex presidente de la RFEF, a quien decidió denunciar a pesar de las presiones que recibió.

“Cuando Rubiales, el presidente de la Federación Española de Fútbol, el jefe de Hermoso, le agarró la cara y la besó, millones de nosotros que estábamos viendo en vivo por televisión supimos que también estaba mal”, aseguró Maná Shim, atleta y presidente del Grupo de Trabajo sobre Seguridad de los Participantes del Fútbol de EE.UU., en el apartado especial de la futbolista que fue catalogada como Ícono entre las 100 personas más influyentes.

Shim, que también sufrió un episodio similar y fue de las primeras en denunciar abusos en la liga estadounidense, remarcó que Hermoso está dentro del listado porque “dijo valientemente su verdad, a pesar de los esfuerzos por silenciarla”.

Jenni Hermoso transitó un proceso judicial tras el episodio con Rubiales en la final del Mundial (Europa Press)

Además de la actual jugadora de Club Tigres Femenil de México, otro de los que aparece entre el centenar de personajes es el rugbier sudafricano Siya Kolisi. El ala de 32 años, capitán de los Springboks, fue puesto en la sección Innovadores y fue el comediante, escritor y actor Trevor Noah el que hizo una apreciación de su figura.

“Ha sido la encarnación de la esperanza en una época en la que a muchos sudafricanos les resulta difícil aferrarse a algo (...) A través de su sabiduría y humildad, Siya nos ha enseñado lo que debe ser un capitán poderoso: alguien que sirve e inspira a quienes lidera. Y para él, liderar un equipo en un deporte históricamente blanco, ser amado y adorado por fanáticos de todas las razas, es un logro inmenso”, destacó.

Mahomes está entre los deportistas más influyentes del mundo (Getty Images)

En la sección de Titanes, la revista semanal norteamericana ubicó a tres deportistas más. El primero que aparece liderando la lista es el jugador de la NFL Patrick Mahomes. “Ha trascendido el fútbol americano para convertirse en uno de los atletas más respetados de todos los tiempos, tanto dentro como fuera del campo”, afirmó Alex Rodríguez, campeón de la Serie Mundial de Béisbol de las Grandes Ligas, que en su texto también recordó uno de “los peores consejos” que le dio durante su formación: ”’No juegues al fútbol americano. El dinero está en el béisbol’. ¡Me alegro de haberme equivocado y me alegro de que no me haya escuchado!”.

Junto a la estrella de los Kansas City Chifes de la NFL también se encuentra Max Verstappen. “El negocio de la Fórmula 1, valorado en 3.200 millones de dólares y que creció un 25% en 2023, se centra ahora en una cuestión singular. ¿Alguien puede detener a Verstappen y la máquina de Red Bull Racing?”, se preguntó Sean Gregory, corresponsal senior de TIME, haciendo referencia al neerlandés como la bandera del deporte automotor.

Siya Kolisi se convirtió en el capitán de la selección de rugby sudafricana (Getty Images)

Finalmente, el máximo referente de la NFL en la actualidad, Tom Brady, aportó un texto sobre A’ja Wilson, jugadora de baloncesto estadounidense. “Su camino es un testimonio del poder de la pasión y la valentía para alcanzar la grandeza”, explicó el ex New England Patriots. “Con dos campeonatos de la WNBA con Las Vegas Aces, tres premios MVP de la WNBA, un título de la NCAA en la Universidad de Carolina del Sur e incluso una medalla de oro olímpica, A’ja es sin lugar a dudas un talento generacional”, agregó.

“Fuera de la cancha, el liderazgo de A’ja brilla con la misma intensidad. Su fundación apoya a niños y familias que luchan contra la dislexia (...) también defiende el acoso y utiliza su plataforma para crear conciencia y promover la bondad. A’ja Wilson no es sólo una campeona; ella es un símbolo de resiliencia, compasión y dedicación inquebrantable”, sentenció el siete veces campeón de la NFL y copropietario de Las Vegas Aces.