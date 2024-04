Lo agredieron con un botellazo y terminó siendo el héroe de Chacarita ante Tigre en la Copa Argentina: “El tiempo pone a cada quien en su lugar”

El jugador marcó el gol de penal que cerró la eliminatoria ante Tigre, en los 32 avos de final de la Copa Argentina

El pasado 21 de febrero, el choque entre Tigre y Chacarita, válido por los 32avos. de final de la Copa Argentina, fue suspendido a los 7 minutos del segundo tiempo luego de la agresión de la parcialidad del Matador al jugador del Funebrero Fernando Brandán, quien recibió el impacto de una botella en su rostro. Casi dos meses después, el encuentro continuó en el estadio de Arsenal y el futbolista damnificado terminó siendo el héroe.

En Sarandí, Chacarita dio el golpe al eliminar a Tigre en los penales (5-4) tras el empate 1-1 en el tiempo regular. Los dirigidos por Aníbal Biggeri lograron la igualdad por intermedio de Rodrigo Salinas (el Matador estaba ganando 1-0 al momento de la suspensión) y el duelo debió dirimirse desde los 12 pasos.

Martín Ortega, Matías Pisano, Gian Nardelli, Claudio Pombo, Brahian Alemán y Salinas anotaron en la tanda para ambos equipos, pero llegó el momento de Juan Sánchez Miño. El jugador de Tigre no pudo con el arquero Marino Arzamendia, quien contuvo el penal. Luego, Matías Rodríguez sumó uno más para Chacarita y Héctor Garay puso el 4-4. Quedaba el último disparo en los pies de Brandán, quien no dudó para convertir el tanto de la victoria del conjunto de la Primera Nacional.

El desahogo del mediocampista de 34 años fue elocuente. Se sacó la camiseta, la revoleó por los aires y se abrazó con sus compañeros, que festejaban el triunfo ante el clásico rival y el pase a la siguiente ronda, en donde espera San Lorenzo.

Al término del encuentro, Brandán contó sus sensaciones ante la prensa y se refirió al accidentado partido suspendido. “Nosotros siempre quisimos jugarlo. En ningún momento fue nuestra intención no jugarlo, pero en ese momento no se podía continuar. El tiempo pone a cada quien en su lugar. A mí me puso adentro de la cancha para patear el último penal y la verdad que este premio es del equipo. Además estamos todos, volvió nuestro capitán, Puchi (Luciano Perdomo), así que es una alegría inmensa”.

“Quedó demostrado que Chacarita está para pelear cosas importantes. Le quiero mandar un saludo a mis hijas que en su momento sufrieron la situación y hoy les dije que íbamos a ganar, así que les llevo este premio de regalo”, se animó el futbolista que fue elegido como la figura del partido y que espera darle más alegrías a su gente en los 16 avos de final frente al Ciclón de Boedo.

