Qué tiene que pasar para que River y Boca se crucen en los cuartos de final de la Copa de la Liga

Miguel Borja pelea el balón con Cristian Lema y Nico Figal en el último Superclásico (REUTERS/Cristina Sille)

La Zona A de la Copa de la Liga quedó definida este lunes y River terminó como líder gracias al triunfo por 3 a 1 ante Instituto en Córdoba, de la mano de los tres goles de Facundo Colidio. Mientras, Argentinos Juniors empató 3-3 con Barracas Central y quedaron segundo y tercero, respectivamente; en tanto que Vélez venció 1-0 como visitante a Independiente Rivadavia y se quedó con la cuarta plaza, relegando a Independiente y Talleres, que se eliminaron mutuamente al empatar 2-2 en Avellaneda.

Este martes será el turno de la Zona B, para que queden conformados los cruces de cuartos de final que por el momento son: River Plate vs Defensa y Justicia; Estudiantes vs Barracas Central, Godoy Cruz vs Vélez y Argentinos vs Lanús. Pero Boca Juniors ostenta 22 puntos, y Racing y Newell’s, 21 puntos, por lo que también darán batalla. De hecho, se puede dar un Superclásico en los cuartos de final que se disputarán este fin de semana.

¿Qué tiene que suceder? Que el Xeneize finalice cuarto, plaza que ostenta el Halcón de Varela, aunque dependerá de varios resultados, con siete elencos con chances de avanzar en la puja. Una combinación para este caso es: triunfo de Boca, de Estudiantes o Lanús y de Defensa. Otra: si celebra Boca, festeja Racing y además los orientados por Vaccari. ¿Y si el conjunto auriazul empata contra el Tomba? También puede pasar de fase, aunque para eso necesitaría que no gane Racing y Estudiantes supere a Lanús. Allí se quedaría con el último boleto y estaría frente a frente con su clásico adversario, de muy buen momento bajo la tutela de Martín Demichelis.

Con un triunfo desde las 19.30 en La Bombonera ante el puntero Godoy Cruz (el mejor de la fase regular incluyendo los dos grupos), puede hasta terminar segundo, instancia en la que chocaría contra el Guapo. Si es tercero, en cambio, el rival de los dirigidos por Diego Martínez será Argentinos Juniors.

Vale recordar que el elenco mendocino decidió viajar a Buenos Aires con los titulares a pesar de ya tener garantizada la primera plaza de la Zona. “Nos conviene eliminar a Boca de los playoffs, porque están acostumbrados a jugar este tipo de partidos”, señaló el entrenador de 57 en diálogo con Radio La Red, pensando en un posible choque más adelante en la competencia.

LOS CHOQUES DE ESTE MARTES

19.30 Belgrano-Racing

19.30 Boca Juniors - Godoy Cruz

19.30 Defensa y Justicia-Newell’s

19.30 Lanús-Estudiantes

LAS POSICIONES DE LA COPA DE LA LIGA

LOS PARTIDOS DE LA JORNADA