La tajante decisión que tomó Carlos Tevez luego de la eliminación de Independiente de la Copa de la Liga

Independiente quedó eliminado de la Copa de la Liga Profesional luego de empatar 2-2 con Talleres de Córdoba, en el encuentro disputado de local este lunes en el Estadio Libertadores de América-Ricardo Enrique Bochini. El equipo dirigido por Carlos Tevez no supo ganarlo ante su gente, pese a tener una diferencia de 2-0 en el entretiempo y de que el rival juegue todo el complemento con un hombre menos. La igualdad final imposibilitó al Rojo poder avanzar a los cuartos de final y el público estalló de la bronca. En un clima muy hostil el Apache tomó una drástica decisión.

El ex delantero suspendió la conferencia de prensa y les prohibió a los jugadores hablar con la prensa en la zona mixta. Mientras los futbolistas se retiraron, Tevez se quedó reunido con su cuerpo técnico en el vestuario. Tuvieron una larga charla y según trascendió aún no tomó una determinación sobre su futuro. Incluso citó a todo el plantel profesional al predio de Villa Domínico este martes, según informaron en TyC Sports.

Tevez tiene contrato con el club de Avellaneda hasta diciembre de 2026 cuando termine la gestión de la actual dirigencia. Sin embargo, el no conseguir los últimos objetivos que fueron las eliminaciones en la fases de grupos de las últimas dos Copas de la Liga, jugaron en contra del proceso a cargo del ex atacante de Boca Juniors, que pese a ese pasado, en sus primeros meses se ganó el respeto de la mayoría de los hinchas, principalmente por haber agarrado el cargo cuando otros no quisieron hacerlo

Esta Copa de la Liga fue el primer torneo completo de Tevez a cargo de Independiente: 6 triunfos, 5 empates y 3 derrotas en 14 (Foto Baires)

Carlitos logró la permanencia del equipo el año pasado ya que cuando asumió el panorama era comprometido. Pero pese a victorias esporádicas y arranques prometedores como ocurrió en esta Copa de la Liga, otra vez llegó un golpe a la ilusión producto de la irregularidad con 6 triunfos, 5 empates y 3 derrotas en 14 fechas de la primera fase.

La derrota en el clásico también caló hondo ya que fue un encuentro disputado de local y en ese momento comenzó a terminarse la paciencia de parte del público, cuya última carta quedó sujeta a la clasificación a los cuartos de final. Pero ante una nueva frustración y la manera en que se dio, con la ventaja en el resultado y la superioridad numérica, se produjo la implosión.

Sin embargo, Tevez prefirió guardarse a silencio y se retiró junto con una de sus hijas del estadio con cara de bronca debido a no poder cumplir con la meta que era meterse entre los ocho mejores e intentar pelear por un título nacional, algo que el conjunto de Avellaneda no logra desde hace 22 años, con el Torneo Apertura 2002. En 2010 y 2017 logró la Copa Sudamericana y en 2018 la Suruga Bank.

Los insultos de algunos hinchas a Grindetti (@Mati_Martinez)

Desde que asumió como entrenador de Independiente en agosto de 2023, Tevez dirigió al equipo en 29 partidos y suma un global de 13 victorias, 11 empates y 5 derrotas. Hasta ahora logró el 44,82 por ciento de los puntos. El equipo quedó otra vez afuera de la Copa de la liga, pero sigue adelante en la Copa Argentina donde en los 16avos de final jugará contra el ganador de Deportivo Maipú y Juventud Unida.

Aunque la bronca de los hinchas estuvo focalizada en algunos dirigentes. Un grupo insultó al Secretario General del club, Daniel Seoane. Y el que fue increpado por otros fue el presidente Néstor Grindetti, quien se retiró en un marco hostil en medio de gritos y agravios, aunque el dirigente no le respondió a los hinchas.

Habrá que ver qué pasará con Carlos Tevez y si siente que aún puede continuar en su cargo. Las próximas horas serán decisivas. El futuro marca el inicio de la Liga Profesional que será el fin de semana del 12 de mayo, otra vez ante Talleres de Córdoba y también de local.