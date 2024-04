Dura reflexión del Cholo Simeone tras la eliminación del Atlético Madrid ante Borussia Dortmund por la Champions League

Este martes el Atlético Madrid perdió 4-2 ante el Borussia Dortmund y fue eliminado en los cuartos de final de la Champions League. El equipo español cayó en Alemania luego de remontar un 0-2 y falta de 20 minutos con el empate se estaba metiendo en las semifinales. Pero en el final los germanos fueron contundentes. Luego del encuentro, el entrenador del equipo Colchonero, Diego Simeone, analizó lo ocurrido y reconoció la superioridad de su rival.

“El equipo intentó llevarse hasta el final un partido que fue al contrario de lo que queríamos. Ya ni hablar en el partido del Metropolitano, las situaciones que tuvimos para encaminar un poco mejor el resultado. Acá cuando arranca el partido pasa lo mismo. También tuvimos la de Correa”, explicó el Cholo.

También elogió el nivel de los teutones y su mérito para ganar. “Ellos presionaron muy bien al 2-2 y se llevaron un partido de forma justa porque fueron más contundentes en las áreas. Esa fue la clave porque el partido fue marcando eso. En el principio tuvieron una, la sacamos nosotros, tuvimos otra nosotros, no pudo ser gol. Las que tuvieron finalmente terminaron marcando. Después del 2-2 los ataques que tuvieron fueron goles. Hay que felicitarlos”, admitió.

“Nuestros jugadores han hecho un trabajo enorme para poder competir. Hemos llegado acá dando el máximo”, apuntó. Sobre los cambios que hizo para este partido en el once inicial respecto del encuentro de ida, respondió: “Empezamos el partido con Azpilicueta, con su experiencia mayor a la de Riquelme, que obviamente no nos iba a ofrecer situaciones de ataque, pero pudimos controlar la parte izquierda del ataque (rival) porque la verdad que por el lado izquierdo no sufrimos tanto. Sufrimos mucho más del lado derecho. Eso generó que, en el segundo tiempo, ya con la amarilla de Azpilicueta y Álvaro, que por ahí necesitábamos un poco más de movimiento con Correa. Barrios entró bien. Riquelme, ya con el partido andando fuimos de menos a más de lo que imaginábamos. Llegamos a ese empate. Tuvimos esa situación de Ángel (Correa) una pena porque fue una jugada extraordinaria. Y luego llegó la gran respuesta de ellos”, analizó.

El entrenador de 53 años destacó la falta de contundencia de su equipo: “Me llevo todas las situaciones que generamos en estos dos partidos. No tuvimos la contundencia necesaria en la ofensiva que pudimos haber generado. Por ejemplo, aquella jugada de Lino que el arquero hace una parada fantástica, la de Ángel (Correa), que se la roba justo Hummels en el partido de ida”.

Aunque no dramatizó y sostuvo: “Esto es fútbol y hay que felicitar al rival. Competimos de la mejor manera que pudimos. Ahora a seguir pensando en La Liga”. Por último, cuando se le pidió un mensaje a la gente, sostuvo: “No hay mucho que decir. Cuando perdés y hacen un viaje y esfuerzo enorme por estar con nosotros. Pudimos acercarnos en el marcador. Estuvimos cerca de poder empatar el partido. Pero después fueron superiores y cuando es así hay que felicitarlos”.

El Atlético Madrid quedó afuera luego de ganar el partido de ida 2-1. Hoy arrancó perdiendo y logró empatar de forma parcial 2-2. Pero en los últimos 20 minutos el Borussia Dortmund fue una tromba y se impusieron 4-2, ventaja que les permitió dar vuelta la serie y clasificarse a las semifinales. Buscarán su segunda consagración en la Champions League luego de la obtenida en la temporada 1996/1997.