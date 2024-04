Las posiciones de la Copa de la Liga, en vivo: los clubes que están avanzando por la Zona A y los posibles cruces de cuartos de final

Seis equipos de la Zona A buscan el pase a los cuartos de final de la Copa de la Liga

Desde las 20, se llevarán a cabo cuatro encuentros clave de la Zona A para definir los clasificados a los cuartos de final de la Copa de la Liga. Argentinos Juniors-Barracas Central, Independiente-Talleres, Independiente Rivadavia-Vélez Sarsfield e Instituto-River Plate irán por todo. Salvo la Gloria y La Lepra rosarina, el resto pelea por un lugar en la próxima fase.

Mañana martes será el turno de la Zona B, para que queden conformados los cruces de cuartos de final que por el momento serán: Argentinos Juniors vs Defensa y Justicia; Estudiantes vs River Plate; Godoy Cruz vs Talleres; Barracas Central vs Lanús.

INSTITUTO VS RIVER PLATE

INDEPENDIENTE VS TALLERES

ARGENTINOS JUNIORS VS BARRACAS CENTRAL

INDEPENDIENTE RIVADAVIA VS VÉLEZ SARSFIELD

POSICIONES DE LA COPA DE LA LIGA, EN VIVO: