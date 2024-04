Filtraron un audio del Profe Córdoba en el que defenestra a Estudiantes y se postula para ser DT de Gimnasia

El ex DT del Pincha arremetió contra su ex club y manifestó su deseo de ser el nuevo técnico del Lobo

Daniel Profe Córdoba, ex director técnico de Estudiantes de La Plata durante 1995 y 1997, quedó envuelto en una polémica luego de que se hiciera viral un audio en el que defenestra a la institución en la cual trabajó y se postula para ser el reemplazante de Leonardo Madelón en Gimnasia, al tiempo que insultó a dos leyendas del Pincha como Carlos Salvador Bilardo y Miguel Ángel Russo.

La palabra de Córdoba, quien no dirige en el fútbol argentino desde 2016 tras un paso fugaz por Independiente Rivadavia de Mendoza, generó repercusiones en las redes sociales, dado a que el Profe se refirió con dureza al club donde inició su carrera como entrenador.

“Si hay un equipo que odio es Estudiantes de La Plata. Pero no, que el Profe Córdoba es de Estudiantes... Esto ni a Estudiantes lo pude hacer porque tenía a todos los hijos de p... de los bilardistas en contra y ese hijo de mil p... de Bilardo en contra y al hijo de mil p... de Russo. Por eso lo odio a Estudiantes. Desagradecido, soberbio...”, comenzó Córdoba en el audio viralizado.

Luego, el técnico de 67 años, continuó relatando lo que hizo durante su trabajo en Estudiantes. “Lo salvé, vendí 30 millones de dólares en jugadores y no toqué un peso. No me pagaron a término, lo saqué del descenso, lo salvé de la quiebra, cambié jugadores de puesto que después los vendieron en una fortuna como (Lionel) Scaloni y (Ariel) Zapata, etcétera. Lo saqué a (Martín) Palermo, lo saqué a (Juan Sebastián) Verón. A Verón lo cambié de puesto... Hijo de puta, en 26 años no me llamaron nunca”, la siguió.

Daniel Profe Córdoba se postuló para ser el nuevo entrenador de Gimnasia y Esgrima La Plata

Por último, Córdoba cerró su desahogo contra el Pincha: “Después que lo volvieron a traer a (Miguel) Russo, dije: ‘A partir de ahora no quiero volver nunca más a Estudiantes. ¿Cómo? Traes a uno que te robó para hacer negocios’. Si hay un equipo que odio es a Estudiantes de La Plata. Los odio con todo mi corazón y es una de las grandes motivaciones que tengo para dirigir a Gimnasia, además de que el amor que le tengo a Gimnasia...”.

Luego de las duras afirmaciones del entrenador que salieron a la luz este viernes, habrá que aguardar si desde el Tripero se contactarán con él para que tome las riendas del plantel que dejó Madelón luego de la derrota 3-2 ante Atlético Tucumán por la Copa de la Liga.

Gimnasia ocupa el octavo puesto de la Zona A de la Copa de la Liga, con 16 puntos (5 triunfos, 1 empate y 7 derrotas), y en la última fecha recibirá en La Plata a Banfield para culminar su participación en el certamen.