Por qué el duelo de River ante Nacional es crucial y podría darle un duro golpe a Boca en la carrera al Mundial de Clubes

Rivr Plate y Boca Juniors son los dos clubes que estarían clasificando al Mundial de Clubes 2025 por ranking (REUTERS/Agustin Marcarian)

El Mundial de Clubes 2025 será la primera cita bajo el formato de 32 conjuntos de las seis confederaciones continentales que pondrá en marcha la FIFA en los Estados Unidos. La competencia tendrá lugar entre el 15 de junio y el 13 de julio del próximo calendario. Ya han sacado su boleto 21 equipos, pero aún resta definir quienes los acompañarán y River Plate afronta un duelo muy importante para acercarse al viaje hacia Norteamérica por la segunda fecha del Grupo H de la Copa Libertadores ante Nacional.

Los campeones de los títulos 2021, 2022 y 2023 (Palmeiras, Flamengo y Fluminense) configuran tres de los seis clasificados por Conmebol al evento futbolístico. Los tres cupos restantes se definirán por quién levante el trofeo en la presente edición sumado a los dos mejores elencos ubicados en el ranking organizado por la casa madre del fútbol. En este sentido, el Millonario mira esta última vía como el costado más fácil para ingresar y un triunfo ante la entidad uruguaya lo hará superar a Boca Juniors para quedar como el mejor club posicionado.

Una victoria de los dirigidos por Martín Demichelis lo dejará con 73 puntos, dos unidades por delante del Xeneize (71), que no puede sumar en la presente competición porque no se clasificó y los puntos reunidos en la Copa Sudamericana no serán registrados en esta tabla. Hoy en día, Olimpia (57) también está en la misma situación que los de la Ribera. Vale destacar, no puede clasificar vía ranking ningún brasileño más allá de los tres mencionados, salvo que se corone campeón de la presente edición. Además, si alguno del trío de campeones vuelve a coronarse liberará su cupo y beneficiará al resto.

El escalafón, que se va actualizando semana a semana, supone un problema para Boca Juniors, ya que de ser superado por su clásico rival lo hará depender de otros factores. Si Talleres, Estudiantes, Rosario Central o San Lorenzo son campeones de la edición 2024, se cubriría uno de los dos cupos argentinos y River Plate ocuparía el boleto restante si vence a Nacional en Núñez. Por otro lado, si la Banda obtiene la Copa Libertadores, el Xeneize se vería beneficiado para ingresar al Mundial de Clubes. Además, si el campeón es otro equipo internacional, podrían entrar River y Boca tranquilamente ya que cubriría los dos lugares de su Confederación.

Miguel Borja es el goleador de River Plate en la Copa de la Liga (REUTERS/Agustin Marcarian)

Cabe aclarar, el Millonario todavía no se aseguró nada porque algunos equipos pueden reunir 88 puntos o más en el ranking, como el propio Nacional, Independiente del Valle de Ecuador, Cerro Porteño de Paraguay y Barcelona de Ecuador. Si el cuarteto avanza a las semifinales ganando todos sus partidos, River Plate y Boca Juniors se podrían quedar afuera.

El criterio de sumatoria de puntos son tres unidades por triunfo, uno por empate y otro más por superar cada fase. Lo mismo ocurrirá con las otras confederaciones internacionales, AFC, CAF, Concacaf, OFC y UEFA, y sus torneos en cuestión como la UEFA Champions League, la Champions de Asia, Africa, etc. Los equipos participantes podrán ganar su lugar como campeón y también, según el criterio de clasificación de dicha confederación, por ranking.

De los 21 elencos confirmados, además de los tres brasileños por parte de la Conmebol, hay elencos gigantes del planeta, como los casos del Real Madrid, Manchester City, Chelsea, Bayern Münich, París Saint-Germain, Inter de Milán, Benfica, Juventus, entre otros.

LOS 21 EQUIPOS YA CLASIFICADOS:

Los 21 clasificados al Mundial de Clubes 2025 hasta el momento

Al Ahly (Egipto) – Campeón de la Champions League de la CAF en 2020/21 y 2022/23.

Wydad (Marruecos) – Campeón de la Champions League de la CAF 2021/22.

Al Hilal (Arabia Saudita) – Campeón de la Champions League de la AFC 2021.

Urawa Red Diamonds (Japón) – Campeón de la Champions League de la AFC 2022.

Chelsea (Inglaterra) – Campeón de la Champions League de la UEFA 2020/21.

Real Madrid (España) – Campeón de la Champions League de la UEFA 2021/22.

Manchester City (Inglaterra) – Campeón de la Champions League de la UEFA 2022/23.

Bayern Munich (Alemania) – Ranking UEFA.

Paris Saint-Germain (Francia) – Ranking UEFA.

Inter Milan (Italia) – Ranking UEFA.

Porto (Portugal) - Ranking UEFA.

Benfica (Portugal) – Ranking UEFA.

Borussia Dortmund (Alemania) - Ranking UEFA.

Juventus (Italia) - Ranking UEFA.

Monterrey (México) – Copa de Campeones de la Concacaf 2021.

Seattle Sounders (Estados Unidos) – Copa de Campeones de la Concacaf 2022.

Club Leon (México) – Copa de Campeones de la Concacaf 2023.

Auckland City (Nueva Zelanda) – Ranking OFC.

Palmeiras (Brasil) – Campeón de la Conmebol Libertadores 2021.

Flamengo (Brasil) – Campeón de la Conmebol Libertadores 2022.

Fluminense (Brasil) – Campeón de la Conmebol Libertadores 2023.

CÓMO SE CLASIFICARÁN LOS 11 EQUIPOS RESTANTES:

Campeón de la Champions League de la CAF 2023/24.

Ranking CAF.

Campeón de la Champions League de la AFC 2023/24.

Ranking AFC.

Campeón de la Champions League de la UEFA 2023/24.

Ranking UEFA (un equipo).

Campeón de la Champions Cup de la Concacaf 2024.

Campeón de la CONMEBOL Libertadores 2024.

Ranking CONMEBOL (dos equipos).

Un equipo para el país anfitrión.

CRITERIO DE CLASIFICACIÓN POR CONFEDERACIONES:

África - 4 equipos de la CAF. Tres por la vía de los campeones (Liga de Campeones de la CAF) y uno por la vía del ranking.

Asia - 4 equipos de la AFC. Tres por la vía de los campeones (Liga de Campeones de la AFC) y uno por la vía de la clasificación.

Europa - 12 equipos de la UEFA. Cuatro por la vía de los campeones (Liga de Campeones de la UEFA) y ocho por la vía del ranking.

Norteamérica, Centroamérica y Caribe - 4 equipos de la Concacaf. Todos a través de la vía de campeones (Copa de Campeones de la Concacaf).

Oceanía - 1 equipo OFC. Por vía de clasificación.

Sudamérica - 6 equipos de la CONMEBOL. Cuatro por la vía de los campeones (CONMEBOL Libertadores) y dos por la vía del ranking.

País anfitrión - 1 equipo.