“Salida con Lio”: Scaloni paseó en bicicleta por Córdoba y sorprendió a los vecinos

Scaloni despuntó el vicio del ciclismo en Córdoba junto a unos amigos (@litoviedo)

Como ocurrió en enero, Lionel Scaloni volvió a despuntar el vicio sobre la bicicleta y este martes los fanáticos lo encontraron en una salida al observatorio de Alta Gracia, a 25 kilómetros de dicha ciudad cordobesa y con una subida de 1.250 metros. Se lo volvió a ver muy sonriente al entrenador de la selección argentina, quien otra vez se brindó con los habitantes locales, que aprovecharon para saludarlo y sacarse una foto con el estratega de Pujato.

El ex futbolista es amante del ciclismo y tres meses después de su presencia en una competencia llamada La Vuelta a la Sierrita, regresó a la provincia mediterránea y compartió un grato momento en la mañana de hoy. Las imágenes fueron publicadas en las redes sociales de su amigo, Lito Oviedo, quien tiene un local de bicicletas.

“La visita de hoy: salida al observatorio con Lio”, escribió Oviedo quien además publicó varias fotos en su cuenta de Instagram en la que se pueden ver postales de la pedaleada en grupo de la que participó el director técnico de 45 años. En las imágenes Scaloni aparece con unos niños que lucen la nueva camiseta de la Selección a quienes les firmó autógrafos y también se nota que disfrutó del evento ciclístico.

Durante la mañana y el mediodía junto con otros ciclistas, se notó a un radiante Scaloni que volvió a demostrar su pasión por el ciclismo, una actividad que también suele practicar cuando visita su Pujato natal en la provincia de Santa Fe.

El entrenador de la selección argentina posó junto a unos niños (@litoviedo)

Según publicó en su momento Arriba Córdoba, la amistad con Oviedo surgió cuando éste le envió de forma espontánea ropa deportiva. “Le mandé la indumentaria porque sabía que andaba en bici, me respondió y empezamos a tener una relación por las bicicletas”, contó. “Me hablaba para saber de los modelos y así se fue dando”, agregó.

Luego de algunas charlas en las que quedaron truncos los intentos por encontrarse, llegó la posibilidad de salir a disfrutar de esta disciplina. “Me dijo que no podía venir y me invitó a su casa con unos amigos. Me dijo que hiciéramos una salida así él no iba a andar solo y automáticamente cargué la bici”, relató el ciclista. Y agregó: “Fuimos con dos amigos, compartimos una pedaleada y un café”, reveló Oviedo.

Antes de regresar a su casa en España, el DT santafesino completó una jornada inolvidable que formó parte de un breve descanso. Fue una buena oportunidad para Scaloni, quien recargó las pilas en el país luego de la gira en los Estados Unidos que formó parte de la fecha FIFA de este mes, cuyos partidos fueron victorias 3-0 ante El Salvador y 2-1 contra Costa Rica.

Lo que viene para la selección campeona del mundo y sudamericana será la Copa América que también se llevará a cabo también en los Estados Unidos, del 20 de junio al 14 de julio. La Argentina integra el Grupo A junto con Perú, Chile y Canadá. El elenco Albiceleste defiende el título conseguido en 2021 en Brasil, que fue el primero de las tres consagraciones conseguidas por el ciclo Scaloni junto al Mundial Qatar 2022 y la Copa de Campeones Conmebol-UEFA, más conocida como La Finalissima conseguida ante Italia.

MÁS FOTOS DE SCALONI CICLISTA:

Scaloni y Lito Oviedo (@litoviedo)

El estratega de Pujato también firmó autógrafos (@litoviedo)

Otros también aprovecharon para inmortalizar el momento con Scaloni (@litoviedo)