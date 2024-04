El crudo análisis del médico de Boca tras la lesión de Blondel y las 18 roturas de ligamentos en tres meses: “No veo una salida rápida”

Lucas Blondel se rompió los ligamentos cruzados de rodilla frente a San Lorenzo (Fotobaires)

Lucas Blondel de Boca Juniors y Ulises Sánchez de Belgrano de Córdoba fueron los últimos en integrar la alarmante lista de futbolistas de primera división con una ruptura ligamentaria. El lateral xeneize sufrió la lesión de rodilla el último sábado en el encuentro disputado en La Bombonera ante San Lorenzo; mientras que el delantero del Pirata lo padeció en la victoria como visitante ante Tigre un día antes, donde anotó dos goles.

“No veo una salida rápida”, alertó una eminencia de la medicina como lo es Jorge Batista. “Se seguirán rompiendo”, lamentó el Doctor de Boca Juniors, quien además es uno de los médicos más importantes del país y quien suele operar a la mayoría de los futbolistas.

Belgrano de Córdoba fue el último equipo en confirmar la lesión, una de las más temidas y complicadas que puede tener un jugador. “Sufrió ruptura de ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha. El jugador afrontará en los próximos días el tratamiento quirúrgico bajo la supervisión del cuerpo médico del club, comenzando el proceso de recuperación que demandará un tiempo estimado de 7 a 8 meses”.

Ulises Sánchez, delantero de Belgrano de Córdoba, sufrió una rotura de ligamentos el pasado viernes ante Tigre en Victoria

Ulises Sánchez se sumó a Lucas Blondel. Boca Juniors comunicó el parte médico el mismo sábado tras el clásico ante el Ciclón: “Esguince de rodilla derecha con ruptura del ligamento cruzado anterior. Dentro de las próximas 48 hs se realizará resonancia magnética”. Con estos dos casos sufridos este fin de semana se llegaron a 18 lesiones ligamentaria en tan solo tres meses en el fútbol de primera división.

Los restantes son: Gonzalo Martínez (River Plate), Guillermo Enrique (Gimnasia), Federico Paradela (Sarmiento), Juan Bisanz (Banfield), Alejandro Cabrera (Banfield), David Sotelo (Newell’s), Lucas Ambrogio (Atlético Tucumán), David Barbona (Defensa y Justicia), Lautaro Montoya (Central Córdoba), Raúl Lozano (Platense), Ciro Rius (Platense), Tomás Pozzo (Godoy Cruz), Gastón Hernández (San Lorenzo), Matías Giménez (Independiente), Ivo Mammini (Gimnasia y Esgrima La Plata) y Manuel Insaurralde (San Lorenzo).

Debido a ello, el Doctor Batista hizo una profunda reflexión y advertencia a las autoridades y comparó esta realidad con la de los torneos de Europa. “NO son 18!!! SON 19. Hay un jugador más que seguramente será dada la info próximamente!! Este fin de semana: 3 (Tres!!!!!). Hace dos semanas subí una publicación que pasó desapercibida. El año pasado también lo hice”, comenzó su descargo a través de una publicación en Instagram.

La publicación del Doctor Jorge Batista sobre la cantidad de roturas de ligamentos en el fútbol argentino

“Calendario muy apretado, terrenos de juego en algunos casos en mal estado, modas en el uso de tapones semicirculares en lugar de tapones redondos, estress psíquico (todos se juegan algo, descenso, clasificar a instancias finales, etc etc), fatiga física. El fútbol argentino es sumamente difícil, el trabajo de los preparadores físicos es excelente. Esto trae aparejado que el jugador no tenga un segundo sin que reciba la presión de dos y hasta tres rivales. (Estress físico y mental)”, agregó el Doctor en su cuenta @jpbatista20.

Continuando con su análisis, el Doctor Batista planteó una comparación con el fútbol europeo, al mismo tiempo que se mostró pesimista. “Si bien la mayoría son lesiones indirectas también debo remarcar que en el fútbol europeo se protege más al jugador. Una o dos faltas, amarilla y luego roja. De todo esto se me ocurre una sola conclusión: NO veo una salida rápida. Se seguirán rompiendo cada vez más jugadores, esto es INEVITABLE. No hay programas de prevención que se puedan instaurar porque las variables a corregir son muchísimas y tocan intereses económicos en muchos casos. Una pena!!”, concluyó.