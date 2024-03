El Turco García compartió un video con imágenes de la noche de su escandalosa pelea con Ricardo Chao

El Turco García compartió imágenes inéditas de la noche de la pelea con Ricardo Chao en su programa

En las próximas horas estará publicado el capítulo del programa “Lo del Turco” en el que Claudio García protagonizó un violento incidente con Ricardo Chao, dueño del local “Camisetas Nani”. La pelea fue grabada el pasado 12 de marzo, pero el episodio recién verá la luz ahora. Mucho se habló sobre el intercambio de golpes, inesperado porque se trata de un show ameno y divertido, con anécdotas y algunas chicanas, pero siempre en tono de cena entre amigos. En el umbral de su aparición, el ex delantero de Huracán y Racing compartió en sus redes sociales un adelanto con imágenes de los instantes posteriores al choque.

El conflicto comenzó con una broma de Chao que el Turco se tomó a mal, en base a un chiste de Jesús, el encargado del humor en el ciclo. “Camisetas Nani, como lo conocen ustedes, se llama Tati, estaba tirando sus pizpiretadas y estaba tirando de la soga tal vez sin saberlo, no lo sé, y le dice… No maten al mensajero eh, yo voy a citar: ‘Encima este te quiere c... a tu mujer’ y el Turco García se enoja. Uno diría con justicia, con justicia. Y el Turco García, primero decide tirarle un vaso de agua”, explicó Luquitas Rodríguez, testigo del hecho, cuando se hizo viral.

El conductor de Paren la mano fue a la grabación acompañado de sus compañeros de programa Germán Beder y Joaquín Cavanna. Se hallaba sentado justo al lado de García y a unos metros de Chao, cuando explotó la pelea. El ex punta de la selección argentina lo apuntó con la mano y le lanzó un golpe de puño. Su antagonista intentó responder, pero fue frenado por un integrante del programa.

Pues bien, en las imágenes difundidas antes de la publicación del capítulo (este jueves, en el canal de Youtube), se pudo apreciar el después, ya sin Chao presente.

“Chivo, Jesús, Chivo. auspicia esta pelea...”, lo aguijonean al humorista. “Fue una cosa impresionante”, describe Chapita Beder lo que vivió. “Es una experiencia inolvidable”, dice Rodríguez. “Ay, Jesús, qué noche”, agrega.

El incidente del Turco García en la grabación de su programa

“Pero la enseñanza, eh, yo no quiero pelear con nadie”, lanza el citado Jesús, quien luego logró sacarle una sonrisa al anfitrión, que quedó en el ojo de la tormenta. “Hablando en serio, en resumen, no estás para pelear con Islas”, aporta después, en alusión al ex arquero de Independiente, al que le supo hacer un gol con la mano.

“Pará Turco, pará, a cuánta gente le querés pegar, a cuántos vas a noquear esta noche”, insiste Luquitas Rodríguez, y consigue distender totalmente la escena.

Este anticipo representa la primera expresión de García tras la pelea. Hasta el momento, sólo había hablado Chaco, en una entrevista exclusiva con Infobae, y Rodríguez y Coscu habían aportado sus miradas sobre el hecho.

“Estábamos jodiendo hacía tres horas, le hice una joda y flasheó cualquiera y me tiró un vaso de agua, después se armó el quilombo y hubo un round”, dio su versión el empresario. “Era mi ídolo. La reacción de él no fue en joda. Si me pide disculpas, se las acepto. Ya está, estábamos haciendo el personaje y se comió cualquiera”, concluyó Taty Chaco.

La escena completa quedará clara con la publicación del ciclo. Por lo pronto, el anticipo permitió ver detalles de lo que ocurrió segundos después del impensado momento de pugilato.