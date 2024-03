Alarma en la Selección por la lesión de Alan Varela: lo sacaron en camilla en la derrota del Porto con Arsenal por la Champions League

Alan Varela sufrió un doble disgusto este martes en el Emirates Stadium de Londres. Es que por lesión no pudo completar el partido ante Arsenal y su equipo, el Porto de Portugal, fue eliminado por penales en los octavos de final de la Champions League.

Te puede interesar: Barcelona venció 3-1 al Napoli y se clasificó a los cuartos de final en la Champions League

Tras la victoria por 1 a 0 lograda en la ida como local, gracias al gol de Wenderson Galeno, los Dragones no pudieron imponerse como visitante y luego de perder por la misma diferencia debido al gol de Leandro Trossard, se despidieron del certamen en los penales. Alan Varela jugó un gran encuentro, pero sufrió una lesión y debió abandonar el campo de juego a los 94′. El ex mediocampista de Boca Juniors fue retirado en camilla con claros signos de dolor y encendió las alarmas en la selección argentina Sub 23.

Javier Mascherano, entrenador del elenco albiceleste, había incluido en la convocatoria a Alan Varela de cara a los dos amistosos que disputará el equipo en diez días ante México, al que visitará en Mazatlán (viernes 22 de marzo) y Puebla (lunes 25 del corriente). Las próximas horas serán determinantes para saber la gravedad de la lesión y si el Jefecito citará a algún otro futbolista en su reemplazo.

El duelo formará parte de la fecha FIFA de marzo y le servirá a la selección argentina como parte de su preparación para el torneo de fútbol masculino de París 2024, en el que la albiceleste buscará conquistar su tercera medalla de oro olímpica en el certamen. Argentina obtuvo su boleto a la cita de París en el Preolímpico sudamericano en febrero pasado junto a Paraguay.

Te puede interesar: “Error en la Matrix”: la peculiar celebración de los jugadores del Arsenal que dio que hablar en la Premier League

El partido de Alan Varela ante Arsenal fue destacable. Así como en la ida, donde terminó siendo la figura, el futbolista de 22 años se hizo amo y señor en el mediocampo con cortes quirúrgicos. Junto a su equipo, aguantó los embates en el inicio del encuentro, pero con el correr del mismo le sumó a la garra y el sacrificio, momentos de buen fútbol. Hasta tuvo una pelea con Declan Rice para defender a un compañero.

Los intentos de lastimar de contragolpe no surgieron efecto para el Porto que tras perder por la mínima, tampoco se hizo fuerte con los disparos desde el punto penal. Con la presencia de Alan Varela en el banco de suplentes, desde donde siguió atento la definición, Porto sufrió una dura eliminación.

Te puede interesar: Lautaro Martínez falló el penal decisivo y el Atlético Madrid de Simeone eliminó al Inter y avanzó a cuartos de la Champions League

La figura fue eel arquero español del Arsenal, David Raya Martin, quien se agigantó debajo de los tres palos y le contuvo los remates a Wendell y Galeno. Los goles de Pepe y Grujic no sirvieron porque los Gunners convirtieron todos sus remates (Odegaard, Havertz, Saka y Rice) y celebraron la clasificación a los cuartos de final tras 14 años.