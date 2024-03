Franco Colapinto no pudo arrancar su auto, lo ayudaron en boxes y terminó salvando su día: “Teníamos el embrague un poco mal”

Los últimos días de Franco Colapinto dan cuenta de que la suerte no está de su lado en el Gran Premio de Arabia Saudita. Luego de tener una clasificación errática, el argentino sufrió un percance en el inicio de la carrera Sprint de este viernes, que obligó su regreso a la pista proveniente de los boxes y remontó desde los últimos lugares hasta cerrar la jornada en el 13° lugar, mientras su compañero de equipo, Dennis Hauger, terminó en la segunda ubicación.

En el inicio, el piloto de MP Motorsport se vio favorecido por la baja de Oliver Bearman (PREMA Racing), quien había liderado la qualy, pero no pudo competir porque reemplazó en la Fórmula 1 a Carlos Sainz (operado de apendicitis) en Ferrari. Eso lo hizo ascender un lugar a Colapinto, del 13° a la 12° colocación, pero el día no siguió con buenas noticias.

En medio de una largada accidentada, Franco no pudo tomar impulso con su monoplaza hasta el punto de quedarse estancado a pocos centímetros del lugar donde debía arrancar el vehículo. En la misma situación se encontró Zak O’Sullivan (ART). Este hecho, sumado a los distintos toques entre los vehículos restantes y el material dejado en la pista a causa de los roces, obligó a una rápida bandera amarilla seguida del Safety car.

Los mecánicos trasladaron al corredor de la Academia de Pilotos Williams a los boxes para resolver el problema en ese sector. Allí, pudieron encender el rodado y Franco Colapinto regresó al trazado desde el fondo del pelotón. Se acomodó dentro de las 20 vueltas del Sprint hasta cerrar en su posición final, lejos del ganador Richard Verschoor (Trident). Dennis Hauger (MP Motorsport) y Paul Aron (Hitech Pulse - Eight) completaron el podio.

En charla con ESPN, Colapinto analizó lo sucedido en el continente asiático: “Teníamos el embrague un poco mal y, cuando largué, se me paró. Una lastima... Teníamos un buen auto para correr, tenía bastante ritmo. Después me frené un poco. Cuando se empezaron a calentar las gomas, empecé a patinar un poco más y no los pude pasar. Fue una carrera con buen ritmo, fui para adelante; con expectativas para mañana. Creo que todavía se puede revertir. Más allá del error en la largada, fue una carrera con buen ritmo. Hay que sacar lo positivo y mañana hacer una buena carrera”.

Más adelante, elogió el circuito saudí: “La pista es una locura, me volvió loco. El único callejero que había corrido fue en Mónaco. Es la primera vez que manejo acá con tantas curvas rápidas entre paredes. Es muy linda la sensación y me adapté muy rápido. Obviamente, el error al principio de la Qualy, que le pegué a la pared, me mató porque teníamos auto para pelear adelante. Sacando todo lo que nos pasa, viene siendo un fin de semana que estoy disfrutando manejar en esta pista porque es muy linda”.

Sobre el accidente de este jueves, Colapinto había sido muy crítico: “Estoy re caliente, la verdad. Le pegué muy fuerte a la pared en la primera vuelta. Creo que podríamos haber hecho una qualy muy buena. Es una lástima. Completamente error mío, creo que teníamos un muy buen auto. Había para mucho más, perdón al equipo”.

* El resumen del Sprint de la Fórmula 2

Franco Colapinto volverá a la acción este sábado a partir de las 10:25 para competir en la carrera completa del trazado callejero con la intención de mejorar el sexto puesto logrado en la primera presentación del año en el Circuito Internacional de Sakhir en Bahréin.

La Fórmula 2 retornará a la actividad el fin de semana del 23 de marzo con el GP de Australia y habrá un parate prolongado de casi dos meses porque regresará el 18 de mayo en el mítico trazado italiano de Ímola y el 25 del mismo mes se correrá en Mónaco. La segunda categoría está compuesta por 14 fechas, con citas en España, Austria, Gran Bretaña, Hungría, Bélgica, Monza, Azerbaiyán, Qatar y Emiratos Árabes Unidos.