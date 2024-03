Un video capturó el grito en español de Erling Haaland a Julián Álvarez tras su asistencia clave en la victoria del Manchester City ante el United

La arenga de Erling Haaland a Julián Álvarez en el clásico de Manchester

El Manchester City venció 3-1 al Manchester United en el clásico de la ciudad y sostiene la pelea palmo a palmo con el Liverpool por la corona de la Premier League. Los Ciudadanos, que se acomodaron a un punto de la cima, comenzaron perdiendo 1-0 por el tanto de Marcus Rashford, pero luego revirtieron el score a partir de las conquistas de Phil Foden (por duplicado) y Erling Haaland. No fue una empresa sencilla para el vencedor, que recién pudo sacar ventaja a diez minutos del epílogo. Y en la jugada que rompió la paridad fue protagonista Julián Álvarez.

Te puede interesar: Las perlitas del triunfo del Manchester City ante el United: de la asistencia de Julián Álvarez a la insólita chance errada por Haaland

El delantero argentino, de 24 años, entró instantes después del empate por Jeremy Doku. Y flotó por todo el frente de ataque, detrás de la posición de Haaland, para desequilibrar o incluso asistir, como terminó ocurriendo. La Araña recibió en zona de ataque, visualizó el pique por adentro de Foden, y lo dejó mano a mano para que definiera por abajo y estampara el 2-1.

Casi todo el plantel se abrazó en uno de los laterales con el fantasista británico como centro, pero el Androide buscó a quien propició la conquista. Y lo sorprendió con un grito en español. “¡Julián, vamos”, le dijo, antes de felicitarlo por la participación. Luego, fue el propio Erling el que cerró el triunfo, con una definición con el borde interno de su botín izquierdo, tras un robo del español Rodri.

* Las principales acciones del duelo disputado en el Etihad Stadium

Te puede interesar: El desagradable gesto de Garnacho en el banco de suplentes tras la derrota del Manchester United ante el City en el clásico

Desde que coincidieron en Manchester, y aunque en algún punto compiten por el mismo puesto (aunque la versatilidad de Julián les permite jugar juntos), Álvarez y Haaland sintonizaron y forjaron una amistad. “Es increíble, está a la vista de todos, en todos estos años ha hecho muchísimos goles en todos los equipos que estuvo, en su selección también. No hace falta hablar de las habilidades que tiene dentro de la cancha. Lo que puedo decir de afuera es que es un gran chico, una gran persona, muy simpático. Me ayuda, y me ha ayudado, siempre para lo que sea, está a disposición. Eso es muy bueno, le agradezco. Me pone muy contento su presente y todo lo que ha logrado”, contó el ex River en una entrevista con ESPN.

El vínculo se extendió fuera de los límites del campo de juego, al punto que en las redes sociales los bautizaron como “Haalvarez”. En Instagram se pudo ver la amistad que entablaron Emilia Ferrero e Isabel Haugseng Johansen, sus parejas, que se vio reflejada en algunos videos de la argentina enseñándole a preparar mates. “Julián se parece al Kun Agüero. Bua, me encanta jugar con él. Es guau jugar con compañeros tan buenos. Me estoy divirtiendo. Estoy disfrutando de jugar al fútbol”, supo elogiar el ex punta del Borussia Dortmund. Esa sinergia, según quedó claro, incluye clases de español. Y Haaland, al menos para celebrar los goles, se exhibe como un alumno aplicado.