Las perlitas del mejor partido de Edinson Cavani desde que llegó a Boca: del mensaje del Kun Agüero al ida y vuelta con Riquelme

* El gran partido del Matador frente al Pirata

Y un día volvió Edinson Cavani. Después de cuatro meses y medio sin convertir, el delantero uruguayo, de 37 años, anotó un hattrick en el triunfo de Boca por 3 a 2 ante Belgrano, justo la misma cantidad de gritos que acumulaba desde su arribo en La Ribera en 20 partidos.

Primero el punta marcó de penal, poniendo en valor la falta de Longo a Cristian Medina. Luego, ya más suelto y sin el peso de la racha de más de 120 días sin celebrar, aprovechó una habilitación de Blanco y resolvió con una vaselina por encima del arquero. Y clausuró su faena tocando a la red luego de un pase preciso de Langoni.

De esta forma, no sólo regresó el festejo del lanzamiento de flecha que lo caracterizó: Diego Martínez recuperó la confianza de una pieza que puede ser clave en la lucha por el título (hoy está quinto en la Zona B, a un peldaño de la clasificación a los cuartos de final).

“A los goleadores hay que bancarlos siempre. Volvió Cavani, señores”, escribió el Kun Agüero en su cuenta en la red social X (antes Twitter) una vez culminada la faena de Edi. Fue un mensaje de delantero a delantero. No obstante, surgieron las voces de los que cuestionaron su mirada o los que le endilgaron una simpatía auriazul.

El mensaje del Kun para Cavani

“Creo que no entendés. Acá uno se alegra por la racha mala que tenía y volvió al gol. Si jugó horrible es otro tema a discutir”, le respondió a un usuario. “No es mi amigo, tuvo una mala racha de mucho tiempo y volvió al gol”, fue otra de sus réplicas. En el medio, saludó a un hincha de Independiente (y reafirmó su amor por su ex club) y ensalzó a otra figura del Xeneize: “Medina es un jugador espectacular, m,uchísima calidad”.

La gran presentación de Cavani dio lugar a más perlitas. Como su dedicatoria a la familia, que vibró desde un palco y se terminó sacando una foto conjunta para guardar testimonio de la gran noche. O las señas del protagonista a los cuatro costados de La Bombonera, indicándoles a los hinchas que él es uno más. Tuvo color de agradecimiento: la gente le cantó “aplaudan, aplaudan, no dejen de aplaudir, los goles de Cavani, que ya van a venir” antes del duelo, a modo de presagio.

Y, luego del pleito, el ex Napoli, PSG y Manchester United expresó sus sensaciones ante los micrófonos de la transmisión oficial. “Salimos un poco de esos momentos que pasamos los delanteros. Y se sale con trabajo, dedicación. Estoy muy feliz por todo. Es normal que la gente pueda ponerse un poco impaciente. Quieren goles. Esto es para mi familia, que se banca todo. Es la que está, la que te banca, que siempre está para darme un empujón. Son los invisibles que nos soportan y que creen más que nadie en nosotros”, repartió cariño.

* Las declaraciones de Cavani y la sonrisa de Riquelme al escucharlo

Y dejó para el final unas palabras para el presidente Juan Román Riquelme. “Siempre me da la confianza. Hace más de dos o tres años que Román me intentó convencer para venir. Y yo estoy feliz de que las cosas puedan fluir, nos merecemos que nos vaya bien”, subrayó. La curiosidad fue que, en ese momento, la transmisión mostró al ex enganche en su palco. Y pudo captarlo mirando la entrevista en la pantalla, con una sonrisa marcada en su rostro.