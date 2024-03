Dramático momento en el cricket australiano: recibió un golpe, dejó el campo con una conmoción cerebral y su carrera quedó en duda

El golpe a Will Pucovski en el Cricket australiano

El cricket es uno de los deportes más populares en Australia y este domingo se vivió un momento de tensión en el partido entre Victoria y Tasmania, cuando Will Pucovski recibió un golpe en la cabeza tras el lanzamiento de Riley Meredith. El jugador de 26 años se descompensó y quedó tendido en el piso. El partido se interrumpió en el momento hasta que fue asistido.

Te puede interesar: El agónico gol de Messi frente a Los Ángeles Galaxy por la MLS desde todos los ángulos

Pucovski se agachó y se tomó el lado izquierdo de su rostro, pese a tener el casco protector. Una vez que se paró siguió mostrando señales del impacto, tosió y escupió como muestra la secuencia fotográfica.

Según informó Fox Sports y The Sun, Pucovski sufrió una conmoción cerebral y por eso fue reemplazado por Campbell Kellaway. “Will está actualmente en manos de nuestros profesionales médicos”, confirmó Cricket Victoria a Fox Cricket en un comunicado. “Buscaremos proporcionar una actualización a su debido tiempo”, agregaron.

Te puede interesar: Tras anunciar su salida del PSG, Mbappé regresó al Parque de los Príncipes, tuvo una floja actuación y Luis Enrique lo sacó: “Soy muy exigente”

Pucovski, considerado en su momento como una promesa del cricket australiano, ya sabe lo que es sufrir una conmoción cerebral y según cuenta Fox Sports peleó contra ello en su campaña como profesional. Debido a un golpe se tomó una licencia de seis semanas en el verano local de 2018/2019, y pidió no integrar el equipo nacional para la venidera temporada “por cuestiones relacionadas con el bienestar mental”, afirmó.

Will Pucovski luego de recibir el impacto en su cabeza (Photo by Steve Bell/Getty Images)

Una vez repuesto, llegó su estreno a nivel internacional con la selección de su país contra India, encuentro en el que anotó 61 en las primeras entradas en el SCG antes de que otra lesión lo volviera a afectar, en este caso en el hombro.

Te puede interesar: El mensaje de cumpleaños de Lionel Messi a Antonela Roccuzzo: el dulce apodo que utilizó

Pucovski regresó al primer equipo de Victoria, aunque volvió a complicarse por otras conmociones cerebrales en el verano 2021/22, que lo dejaron afuera del resto de la temporada. Otra vez estuvo lejos de los campos de juego y regresó en octubre de 2022, antes de volver a salir en enero de 2023.

En testimonios al podcast Vic State Cricket en diciembre pasado, Pucovski aseveró que sus problemas de salud mental y las conmociones cerebrales estaban “definitivamente” vinculados. “Las conmociones cerebrales han enmascarado problemas más importantes, y esos son los aspectos de salud mental”, sentenció Will.

“La salud mental ha sido un problema mucho mayor para mí que incluso las conmociones cerebrales”, concluyó el deportista nacido el 2 de febrero de 1998, en Malvern, Victoria, cuyo padre es de ascendencia checa y también fue jugador de cricket.

El 11 de enero pasado también sufrió un golpe, aunque en ese momento el tema no pasó a mayores: “Para ser honesto, probablemente fue la primera vez que me golpearon y no me sentí demasiado estresado por eso. Simplemente pensé, está bien, es lo que es”, reconoció en diálogo SEN en declaraciones que fueron consignadas por el portal Cricket.com.

The Sun también afirmó que Pucovski ya llegó a 11 conmociones cerebrales en su campaña deportiva y existe la preocupación de que el último golpe pueda acabar con su carrera profesional.

EL GOLPE QUE RECIBIÓ PUCOVSKI:

Pucovski se agachó y luego quedó tendido en el piso (Photo by Steve Bell/Getty Images)

El jugador de cricket tosió y le costó ponerse en pie (Photo by Steve Bell/Getty Images)