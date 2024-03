Un compañero de Lionel Messi develó cómo es el inglés del argentino y la broma que le hizo durante un partido

Julian Gressel contó una divertida anécdota para explicar cómo habla inglés Lionel Messi (REUTERS/Lam Yik)

Lionel Messi, en cada entrevista que brinda, sin importar el lugar del planeta en donde esté, siempre opta por dialogar con la prensa en español. Sin embargo, tras algunos meses viviendo en Estados Unidos, su dominio del inglés mejoró considerablemente; según develó su compañero de equipo Julian Gressel.

Aunque buena base del Inter Miami se compone de sus ex compañeros en Barcelona (el uruguayo Luis Suárez y los españoles Jordi Alba y Sergio Busquets), varios jóvenes talentos sudamericanos y un cuerpo técnico argentino, muchos integrantes del equipo tienen como lengua materna el inglés. Es por eso que el capitán profundizó su saber para poder comunicarse mejor con algunos de ellos.

El mediocampista alemán nacionalizado estadounidense explicó durante una charla en el podcast Player/Manager cómo fue ese primer diálogo con La Pulga durante un partido y hasta la broma que se animó a deslizar el argentino. “Leo y yo bromeamos desde el primer día. Cuando estábamos en Arabia Saudita, no recuerdo que partido, pero creo que fue el primer partido contra Al Hilal. Lionel vino y se tapó la boca como hace siempre por las cámaras. Me dijo algo en inglés, era la primera vez que me hablaba en inglés. Me dijo: ‘ahora cambiamos. Vos te quedas y Jordi corre. Jordi va más atrás’. Yo le dije: ‘bueno. Okey. Suena bien’”, comenzó su relato.

El ocho veces campeón del mundo, al ver que su mensaje parecía haber sido captado a la perfección por el hombre del combinado estadounidense, se le acercó nuevamente para bromear sobre lo acontecido. “Luego se acercó otra vez y me dijo: ‘mi inglés es muy bueno, ¿no?’ Y le digo: ‘sí, muy bueno. Entendí todo’. Je”.

Vale destacar que hace unos días, durante una entrevista con Sport 1, el volante surgido de la cantera del Eintracht Bamberg explicó cómo es jugar en el mismo equipo que el ocho veces ganador del Balón de Oro y rememoró su primer encuentro con el capitán de la selección argentina campeona del mundo en Qatar 2022.

“Por supuesto que al principio parece un poco surrealista. Ni siquiera sabes qué esperar. Y es difícil darse cuenta de todo esto en este momento. Y así sigue siendo, si soy honesto. Es difícil expresar con palabras lo que sientes. Pero hasta ahora todo va bien, es un tipo muy agradable. Es fácil hablar con él, e incluso bromear. Y por supuesto: la calidad del lugar es increíble. Estar allí tan de cerca es realmente genial y una gran experiencia para mí”, comenzó su relato el futbolista de 30 años.

Gressel recalcó que Messi es una persona “completamente normal” y contó cómo fue su primera charla dentro del vestuario: “La primera vez que lo vi estaba en el vestuario. Entré, dije buenos días y me presenté, dije que era Julián. Y él dijo: ‘Soy Leo’. Si entrenás un poco juntos no tardás mucho en ya estar bromeando con nuestro inglés y mi español. Fue bastante rápido que hablamos. Ya no hay conversaciones, mi español no es tan bueno después de todo, pero de tal manera que todo encaje. Es un chico normal, un chico tímido que ahora no habla mucho. Pero es una locura, en general una locura jugar con él”.