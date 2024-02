Un futbolista del Inter Miami dijo que es “surrealista” tener a Messi de compañero y contó cómo es dentro del vestuario

Julian Gressel contó detalles de su vínculo con Lionel Messi (REUTERS/Lam Yik)

Aunque la mayorías de las miradas se centró en la contratación del uruguayo Luis Suárez, Inter Miami cerró otros interesantes refuerzos en el actual mercado de pases. Uno de los más sobresalientes fue el desembarco del experimentado mediocampista alemán nacionalizado estadounidense Julian Gressel, quien fue campeón de la MLS en dos oportunidades (una fue en Atlanta United, bajo el mando de Gerardo Martino, actual entrenador de Las Garzas).

Durante una entrevista con Sport 1, el volante surgido de la cantera del Eintracht Bamberg explicó cómo es jugar en el mismo equipo con Lionel Messi y rememoró su primer encuentro con el capitán de la selección argentina campeona del mundo en Qatar 2022.

“Por supuesto que al principio parece un poco surrealista. Ni siquiera sabes qué esperar. Y es difícil darse cuenta de todo esto en este momento. Y así sigue siendo, si soy honesto. Es difícil expresar con palabras lo que sientes. Pero hasta ahora todo va bien, es un tipo muy agradable. Es fácil hablar con él, e incluso bromear. Y por supuesto: la calidad del lugar es increíble. Estar allí tan de cerca es realmente genial y una gran experiencia para mí”, comenzó su relato el futbolista de 30 años.

Gressel recalcó que la Pulga es una persona “completamente normal” y contó detalles de su primera charla dentro del vestuario: “La primera vez que lo vi estaba en el vestuario. Entré, dije buenos días y me presenté, dije que era Julián. Y él dijo: ‘Soy Leo’. Si entrenás un poco juntos no tardás mucho en ya estar bromeando con nuestro inglés y mi español. Fue bastante rápido que hablamos. Ya no hay conversaciones, mi español no es tan bueno después de todo, pero de tal manera que todo encaje. Es un chico normal, un chico tímido que ahora no habla mucho. Pero es una locura, en general una locura jugar con él”.

“Por supuesto que es ocho veces ganador del Balón de Oro y, en mi opinión, el mejor jugador que jamás ha jugado. Por eso es especial y él también tiene un estatus especial, lo cual también es completamente normal. Pero como compañero y como capitán es realmente bueno y accesible de forma normal. Es un tipo realmente agradable y un hombre de familia normal”, añadió el ex DC United y Vancouver Whitecaps.

Por otra parte, se refirió al fuerte grupo que compone junto a sus ex compañeros del Barcelona Sergio Busquets, Jordi Alba y Luis Suárez y cómo se integraron al resto del plantel: “Por supuesto que son buenos amigos. Todos sabemos eso. Por eso es completamente normal que estén un poco más conectados. Han logrado mucho juntos y las familias también se llevan bien. Por eso, naturalmente, trabajan mucho en grupo de cuatro. Pero están muy integrados, llevan consigo a todo el equipo y hacen muchas bromas. Hicimos barbacoas juntos. Esta es una estructura de equipo completamente normal, como en cualquier otro equipo del que fui miembro”.

Julian Gressel comenzó siendo una pieza clave para Gerardo Martino en lo que va de la temporada, ya que fue de la partida en los dos partidos que disputó el Inter Miami (victoria contra Real Salt Lake y empate contra LA Galaxy. “Creo que soy un vínculo entre los cuatro y los jugadores más jóvenes. Alguien que conoce muy bien la liga. Es mi octavo año en la liga y hasta ahora he tenido bastante éxito. Y por eso creo que simplemente aporto una experiencia que quizás aún no tengamos en el equipo. Y por eso espero poder ayudar a los jugadores jóvenes con muchas cosas, ya sea simplemente con consejos, cuando los otros cuatro tal vez no tengan esa elección de palabras, y esa cercanía con todos los jugadores más jóvenes. Estoy tratando de aprovechar mi experiencia en la MLS”, cerró.