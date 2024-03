“Llorando de felicidad”: el emotivo posteo de Yazmín Jaureguy tras la primera citación del Colo Barco a la selección argentina

Valentín Barco junto a su novia, Yazmín Jaureguy (Foto: @Colo.Barco)

La selección argentina volverá al ruedo a partir del viernes 22 de marzo. Ese día marcará el comienzo de 2024 para la Albiceleste con el horizonte puesto en la Copa América de mitad de año en los Estados Unidos. Los encuentros ante El Salvador y Costa Rica serán las primeras pruebas del calendario para una nómina de 26 apellidos, entre los cuales resalta el de un joven que se marchó en este mercado de pases desde Boca Juniors al Brighton de Inglaterra: Valentín Barco.

Tras disputar el Preolímpico Sub 23 con la dirección técnica de Javier Mascherano, el lateral izquierdo de 19 años tendrá la posibilidad de mostrarse en la fecha FIFA, un logro que provocó la emoción de una persona muy cercana en su entorno. Yazmín Jaureguy, su novia y quien lo acompañó en su debut con las Gaviotas, no se perdió la oportunidad de escribir un mensaje plagado de amor al Colo: “Llorando de felicidad. Si supieran todo el esfuerzo que hay detrás, bien merecido mi amor. Siempre con vos y que venga lo mejor, te amo”. La misiva incluyó dos corazones blancos y un emoji de una cara conmovida.

Pocos minutos después, Barco reposteó la publicación de la modelo en su perfil oficial de Instagram, seguido por más de 2.300.000 usuarios, y lo acompañó de un breve texto: “Un sueño, vamos mi amor, siempre juntos. Te amo”. Inicialmente, el futbolista había subido otra historia en la red social con la imagen de la convocatoria en el campeón del mundo sumado a tres emoticones con un corazón azul, la bandera de la Argentina y una cara sonriente.

El mensaje de Yazmín Jaureguy a Valentín Barco

La noticia de la citación sucede a pocas horas de su estreno absoluto con la camiseta del Brighton. Luego de que su DT, Roberto De Zerbi, haya admitido que aún no estaba listo para el ritmo de competencia europeo, el conductor eligió llevarlo de a poco y lo hizo ingresar este miércoles a los 79 minutos del cruce contra Wolverhampton en lugar de Igor Julio.

A pesar de la eliminación por 1-0 contra los Wolves por los octavos de final de la FA Cup, Valentín pudo mostrarse ante los simpatizantes en una posición más cercana al último tercio de la cancha. Se movió como volante por izquierda, más volcado en ataque e intentó abastecer a sus compañeros a través de centros contra el área para alcanzar un agónico empate que nunca llegó.

Yazmín Jaureguy presenció el duelo en el Molineux Stadium y aprovechó para publicar diferentes videos, entre ellos el preciso momento de su entrada al campo con una dedicatoria especial: “Felicitaciones por tu debut, mi amor. Te admiro y aprendo todos los días de vos”. La respuesta llegó más tarde: “Muchas gracias mi amor. Vamos por más. Te amo”.

La respuesta del Colo Barco a la publicación de Yazmín Jaureguy

Además, Roberto De Zerbi se refirió al debut de una de las caras nuevas del plantel en el tramo final de la temporada: “Lo siento por el resultado, pero hubo aspectos positivos. Barco jugó por primera vez. Terminamos el juego con otro equipo, con varios categoría 2004 en cancha. Estamos trabajando para que los jugadores más jóvenes mejoren, progresen y puedan encontrar la energía para competir con el primer equipo”.

La ausencia por lesión de Marcos Acuña le abrió un espacio a Valentín Barco. Con la salida obligada del Huevo, Nicolás Tagliafico es el heredero natural de ese puesto y el Colo será su reemplazante más inmediato de cara a los partidos del viernes 22 de marzo en el Lincoln Financial Field en la ciudad de Philadelphia contra El Salvador y el martes 26 del mismo mes en el United Airlines Field at the Memorial Coliseum de Los Ángeles ante Costa Rica.

La reacción de Valentín Barco a su primera convocatoria a la selección argentina

LA LISTA DE CONVOCADOS A LA SELECCIÓN ARGENTINA