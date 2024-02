Mbappé cenó con Macron a meses de dejar el PSG: el incisivo comentario del presidente al jugador y el recuerdo de la final del Mundial

El delantero del PSG cenó con el presidente de Francia luego de anunciar que no continuará en el club de París

Luego de comunicar que no continuará en el PSG luego del 30 de junio de 2024, Kylian Mbappé participó de una cena de gala este martes en París junto al presidente de Francia, Emmanuel Macron, quien recibió al emir de Qatar, Tamim ben Hamad Al Thani en el palacio del Elíseo. El encuentro no pasó inadvertido y los medios europeos hicieron viral una frase del mandatario.

Te puede interesar: Tras anunciar su salida del PSG, Mbappé regresó al Parque de los Príncipes, tuvo una floja actuación y Luis Enrique lo sacó: “Soy muy exigente”

El capitán y figura del equipo que comanda Luis Enrique llegó en soledad al palacio presidencial y luego estrechó manos con Macron y el emir qatarí, quien además maneja los destinos del PSG. También estuvo invitado el presidente del club, el empresario Nasser Al Khelaifi, con quien Kiki negoció sus contratos. Las imágenes que recorrieron las redes sociales muestran al líder francés charlando de manera amistosa con el futbolista y al acercarse al jugador de 25 años le suelta una frase.

Según captaron las cámaras del sitio francés RMC Sports, el presidente francés le habría dicho a Mbappé, entre risas: “Nos vas a crear más problemas”. Este comentario se hizo viral debido a las últimas informaciones que acercan al goleador del último Mundial al Real Madrid, club con el que tendría avanzado un contrato por cinco temporadas.

Te puede interesar: Mbappé podría beneficiarse con la “Ley Beckham” si firma en Real Madrid: los detalles del millonario impacto en su salario

Cabe recordar que Macron ya había insistido con la última renovación del contrato de Mbappé con el PSG. “Me llamó y dijo: ‘Sé que quieres irte. Quiero decirte que también eres importante en Francia. No quiero que te vayas. Tienes la oportunidad de escribir la historia aquí. Todo el mundo te quiere’”, manifestó el nacido en Bondi en una entrevista a Sports Illustrated en noviembre de 2022. Y luego, añadió: “Dije que lo apreciaba, porque es realmente una locura. El presidente te llama y quiere que te quedes”. La historia terminó con el jugador firmando con el club de la Torre Eiffel hasta junio de 2024 con opción a un año más de vínculo.

Kylian Mbappé cenó con el presidente de Francia, Emmanuel Macron (REUTERS/Sarah Meyssonnier)

Entre otros diálogos que destaca el medio francés, Macron felicitó al emir Tamim ben Hamad Al Thani por la organización de la Copa del Mundo en su país y recordó la final en la que la selección de Didier Deschamps cayó en los penales ante la Argentina de Lionel Messi luego de un encuentro inolvidable que terminó 3 a 3 en el Lusail Stadium.

Te puede interesar: Cronología de los 419 días del Caso Dani Alves: las cinco versiones distintas que dio el futbolista y el estremecedor testimonio de la víctima

“Qué bonitos recuerdos también, en momentos tan vibrantes como aquel Mundial de 2022. Ese extraordinario partido de Kylian, el recuerdo del tiro detenido a Kolo Muani que todavía está vivo en los corazones franceses. Pero así es el hermoso juego del deporte. Tuvieron éxito en una competición formidable con, creo, el final más espectacular de todos los tiempos”, indicó Macron al emir, en presencia de Mbappé.

Por otro lado, el ex futbolista portugués Luis Figo, quien visitó la camiseta del Real Madrid, se refirió a la posible llegada de Mbappé a la Casa Blanca: “Me gustaría verlo, claro. Yo soy aficionado del Madrid, así que deseo siempre lo mejor para el club y que pueda reunir a los mejores del mundo”, destacó el luso en la presentación de los nominados a los Premios Laureus 2024, en la capital de España.

Figo consideró que hay que esperar para saber el nuevo destino del delantero francés. “Ha anunciado que no va a seguir en el Paris Saint-Germain, así que hay que ver lo que sucede después de eso. Seguro que estará algún día nominado a estos premios (Laureus) porque es de los mejores jugadores del mundo”, admitió. Sobre la adaptación de Mbappé en caso de recalar en la entidad merengue, el ex futbolista afirmó que depende “siempre de cada uno”. “Las personas no son iguales, las situaciones no son iguales, pero en términos deportivos no tengo ninguna duda”, apuntó.